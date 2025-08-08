Santos inicia venda de ingressos na bilheteria para duelo contra o Vasco no Morumbi
Torcedor pode comprar no site ou na bilheteria da Vila Belmiro e Vila Madalena, em São Paulo
O Santos iniciou nesta sexta-feira (8) a venda de ingressos na bilheteria para o duelo contra o Vasco, no Morumbis. A partida será no dia 17 de julho, às 20h (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Peixe já havia começado a comercializar as entradas no início desta semana pelo site do Sócio Rei. O público em geral também pode garantir presença na partida, realizando um cadastro gratuito na categoria "Santos Mais Popular". Clique aqui para comprar.
Na Vila Belmiro, os ingressos poderão ser adquiridos neste sábado (9) e domingo (10), das 10h às 18h (horário de Brasília), no Portão 6. Já na Vila Madalena, em São Paulo, as vendas estarão disponíveis neste final de semana, das 12h às 20h, na Rua Fidalga, 254.
O Peixe atuou no estádio do São Paulo na última segunda-feira (4), diante do Juventude. Na ocasião, o público foi de 37.485 torcedores e a renda, de R$ 2.853.811,25 — o maior público do clube como mandante na temporada.
Antes disso, o Alvinegro havia levado 35.240 pessoas ao Allianz Parque, contra o Ceará, no dia 12 de maio, com uma renda de R$ 2.806.052,90.
As entradas mais baratas são para as arquibancadas Norte e Sul, com custo de R$ 170,00 (inteira) para quem não é sócio-torcedor.
Lembrando que, no momento da compra, é realizado o reconhecimento facial — procedimento também necessário para o acesso ao estádio.
O Santos firmou um acordo com o São Paulo para mandar três partidas no Morumbis. Em contrapartida, o clube rival disputará três jogos na Vila Belmiro, ainda sem datas definidas.
O São Paulo tem uma parceria com a empresa Live Nation, promotora de eventos no estádio. Recentemente, o contrato foi renovado até 2031. Desde o início da parceria, em 2023, mais de 20 shows foram realizados no local, todos com ingressos esgotados.
Antes de enfrentar o Vasco, o Santos tem pela frente o vice-líder Cruzeiro, no próximo domingo (10), às 18h30 (de Brasília), no Mineirão.
Confira os preços:
Arquibancada Norte
Inteira: R$ 170,00
Meia: R$ 85,00
Silver: R$ 42,50
Gold: R$ 21,25
Black: Gratuito
Arquibancada Sul
Inteira: R$ 170,00
Meia: R$ 85,00
Silver: R$ 42,50
Gold: R$ 21,25
Black: Gratuito
Arquibancada Leste
Inteira: R$ 200,00
Meia: R$ 100,00
Silver: R$ 50,00
Gold: R$ 25,00
Black: Gratuito
Arquibancada Oeste
Inteira: R$ 200,00
Meia: R$ 100,00
Silver: R$ 50,00
Gold: R$ 25,00
Black: Gratuito
Cadeira Superior Norte
Inteira: R$ 300,00
Meia: R$ 150,00
Silver: R$ 112,50
Gold: R$ 75,00
Black: R$ 37,50
Cadeira Superior Sul
Inteira: R$ 300,00
Meia: R$ 150,00
Silver: R$ 112,50
Gold: R$ 75,00
Black: R$ 37,50
Cadeira Especial Leste
Inteira: R$ 350,00
Meia: R$ 175,00
Silver: R$ 131,25
Gold: R$ 87,50
Black: R$ 43,75
Cadeira Especial Oeste
Inteira: R$ 350,00
Meia: R$ 175,00
Silver: R$ 131,25
Gold: R$ 87,50
Black: R$ 43,75
Cadeira Térrea Leste
Inteira: R$ 300,00
Meia: R$ 150,00
Silver: R$ 112,50
Gold: R$ 75,00
Black: R$ 37,50
Cadeira Térrea Sul
Inteira: R$ 300,00
Meia: R$ 150,00
Silver: R$ 112,50
Gold: R$ 75,00
Black: R$ 37,50
Cadeira Térrea Oeste
Inteira: R$ 300,00
Meia: R$ 150,00
Silver: R$ 112,50
Gold: R$ 75,00
Black: R$ 37,50
Cadeira Térrea Oeste PCD
Inteira: R$ 300,00
Meia: R$ 150,00
Silver: R$ 112,50
Gold: R$ 75,00
Black: R$ 37,50
Superior – Cadeira Especial Leste
Proprietário de Cadeira Silver: R$ 87,50
Proprietário de Cadeira Gold: R$ 43,75
Proprietário de Cadeira Black: Gratuito
Superior – Cadeira Especial Oeste
Proprietário de Cadeira Silver: R$ 87,50
Proprietário de Cadeira Gold: R$ 43,75
Proprietário de Cadeira Black: Gratuito
FORMAS DE PAGAMENTO (online)
Cartão de crédito, cartão de débito e PIX
FORMAS DE PAGAMENTO (venda física – bilheteria)
Cartão de crédito, cartão de débito e dinheiro
