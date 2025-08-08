menu hamburguer
AO VIVO: Acompanhe a sexta-feira (8) do mercado da bola internacional

Confira a movimentação da janela do verão europeu em 8 de agosto

imagem cameraVitor Reis, ex-Palmeiras, chega ao Girona por empréstimo do Manchester City (Foto: Divulgação/Girona)
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/08/2025
11:06
  • Mais Notícias

Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! mostra como está a movimentação desta quinta-feira (7) de negociações do principal palco do mercado da bola internacional.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Coman 👀 Al-Nassr 🟡🔵

O Al-Nassr abriu negociações para contratar o atacante Kingsley Coman, do Bayern de Munique. As conversas entre os clubes começaram, já que o francês é o principal alvo do clube saudita para um ataque que jogue pelos lados. Após as chegadas de Iñigo Martínez e João Félix, Coman pode ser a próxima contratação de peso da equipe de Jorge Jesus.

Raspadori ➡️ Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid está se aproximando do acordo com o atacante Giacomo Raspadori, do Napoli. Os Colchoneros enviaram uma proposta oficial pelo italiano e ambos os clubes estão nos detalhes finais pela transação.

Raspadori-Napoli
Raspadori em ação pelo Napoli no Campeonato Italiano (Foto: Divulgação / Napoli)

Vitor Reis 👕 Girona 🔴⚪

O zagueiro Vitor Reis, ex-Palmeiras, foi anunciado nesta sexta-feira (8) como novo jogador do Girona para 2025/26. O jovem brasileiro de 19 anos assinou o contrato de empréstimo do Manchester City para o clube espanhol por uma temporada. ➡️ Saiba mais!

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

➡️Janela do meio do ano: quando abre e fecha nas principais ligas da Europa

Premier League (Inglaterra)

  • Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

LaLiga (Espanha)

  • De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Serie A (Itália)

  • De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)

Bundesliga (Alemanha)

  • Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Ligue 1 (França)

  • Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

