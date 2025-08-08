AO VIVO: Acompanhe a sexta-feira (8) do mercado da bola internacional
Confira a movimentação da janela do verão europeu em 8 de agosto
Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! mostra como está a movimentação desta quinta-feira (7) de negociações do principal palco do mercado da bola internacional.
Coman 👀 Al-Nassr 🟡🔵
O Al-Nassr abriu negociações para contratar o atacante Kingsley Coman, do Bayern de Munique. As conversas entre os clubes começaram, já que o francês é o principal alvo do clube saudita para um ataque que jogue pelos lados. Após as chegadas de Iñigo Martínez e João Félix, Coman pode ser a próxima contratação de peso da equipe de Jorge Jesus.
Raspadori ➡️ Atlético de Madrid
O Atlético de Madrid está se aproximando do acordo com o atacante Giacomo Raspadori, do Napoli. Os Colchoneros enviaram uma proposta oficial pelo italiano e ambos os clubes estão nos detalhes finais pela transação.
Vitor Reis 👕 Girona 🔴⚪
O zagueiro Vitor Reis, ex-Palmeiras, foi anunciado nesta sexta-feira (8) como novo jogador do Girona para 2025/26. O jovem brasileiro de 19 anos assinou o contrato de empréstimo do Manchester City para o clube espanhol por uma temporada. ➡️ Saiba mais!
📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa
➡️Janela do meio do ano: quando abre e fecha nas principais ligas da Europa
Premier League (Inglaterra)
- Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)
LaLiga (Espanha)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)
Serie A (Itália)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)
Bundesliga (Alemanha)
- Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)
Ligue 1 (França)
- Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)
