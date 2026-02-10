Estevão vira assunto após apagão do Chelsea na Premier League: 'Não deveria'

O Chelsea empatou com o Leeds United por 2 a 2, nesta terça-feira (10), no Stamford Bridge, pela 26ª rodada da Premier League. Na ocasião, os Blues abriram dois gols de vantagem, mas por meio de um apagão, viram o adversário empatar a partida ao longo do segundo tempo.

continua após a publicidade

➡️ Europeus reagem à atuação de Rayan em Everton x Bournemouth: 'Completo'

Na ocasião, o atacante Estevão foi substituído aos 21 minutos da segunda etapa. Um minuto após a decisão do técnico Liam Rosenior aconteceu o gol do Leeds. Mediante a uma penalidade, marcada por Lukas Nmecha, a reação do adversário começou.

Aos 27', o Leeds deixou tudo igual no placar com Noah Okafor. Nas redes sociais, torcedores do Chelsea apontaram o apagão do time direcionado a saída de Estevão. Parte de torcida reclamou da decisão de Liam Rosenior em tirar o brasileiro. Veja abaixo:

continua após a publicidade

Tradução: "Estevão não deveria ter ido embora".

Tradução: "Por que tiraram o Estevão?".

Tradução: "Não consigo acreditar que estávamos ganhando de 2 a 0 e o placar está 2 a 2 no apito final. Mérito para o Leeds pela reação, mas nós tínhamos o controle, Estêvão causou estragos, Caicedo lutou bastante. Perder pontos é doloroso quando estávamos lutando para ficar entre os quatro primeiros. Precisamos reforçar a defesa agora".

Tradução: "Retire Estevão e coloque o Número 7. Adivinha o que acontece a seguir?".

Tradução: "Estevão deveria ter ficado. Palmer deveria ser açoitado. João Pedro também precisa ser açoitado, ele perdeu um cabeceio. A defesa precisa de melhorias. Precisamos do Caicedo original de volta".

continua após a publicidade

🤑 Aposte em jogos da Premier League! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Como foi Chelsea x Leeds

Texto por: João Pedro Rodrigues

O Chelsea empatou por 2 a 2 com o Leeds United, no Stamford Bridge, em Londres (ING). Na primeira etapa, os Blues abriram o placar com João Pedro, após passe açucarado de Cole Palmer. Já na etapa final, o atacante brasileiro sofreu pênalti, e o meia inglês converteu para abrir 2 a 0 aos Blues. Porém, em poucos minutos, os visitantes empataram com Lukas Nmecha e Noah Okafor, após erros da defesa dos donos da casa. No minuto final, Palmer teve chance, sem goleiro, para dar a vitória ao Chelsea, mas chutou por cima do gol.

Com o resultado, o Chelsea subiu para quarta colocação, com 44 pontos, a mesma do Manchester United, que perdeu para o West Ham. Já o Leeds United é o 15º, com 30 pontos, quatro pontos da zona de rebaixamento.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas