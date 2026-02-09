Torcedores do Palmeiras pedem contratação de ex-Santos: 'Necessário'

Palmeiras e Santos nutrem uma rivalidade histórica que ultrapassa os limites da cidade de São Paulo. O Verdão segue ativo no mercado de transferências, e muitos torcedores do Alviverde pediram a contratação de um ex-atleta do Peixe.

continua após a publicidade

Uma das posições que a diretoria do Verdão pretende reforçar é a zaga. Um dos alvos é Nino, ex-Fluminense, que atualmente joga pelo Zenit. Joaquim, ex-Santos, foi pedido por torcedores do Palmeiras nas redes.

➡️Atitude de Pulgar com adversário do Flamengo repercute: 'Transformaram'

➡️Ex-Flamengo e Palmeiras vira alvo da torcida do River: 'Tinha gente que pedia'

continua após a publicidade

O zagueiro atua no Tigres, do México, e se destacou muito quando atuou com a camisa do Peixe. Em território nacional, o jovem defensor também atuou pelo Cuiabá. Veja os comentários dos torcedores do Palmeiras sobre o ex-Santos.

Joaquim em ação pelo Santos contra o Palmeiras (Foto: Ricardo Moreira/ZIMEL PRESS)

Veja os comentários abaixo

"Alvo" da torcida do Palmeiras foi vendido caro pelo Santos

O Tigres pagou 8 milhões de dólares (R$ 45 milhões na cotação de julho de 2024 pelo jogador. No entanto, o Peixe não recebeu o montante completo da negociação. 3 milhões de dólares (R$ 16,7 milhões) foram destinados à dívida que o clube possui com o Tigres pela compra de Soteldo.

continua após a publicidade

Dono de 70% dos direitos econômicos de Joaquim, "alvo" da torcida do Palmeiras, o Santos recebeu cerca de 2,6 milhões de dólares (R$ 14,6 milhões) pela venda. Os outros 30% pertencem ao Cuiabá, antigo clube do jogador, que lucrou 2,4 milhões de dólares (R$ 13,4 milhões) com a transferência.

Em fevereiro de 2023, o Santos pagou 3 milhões de euros (R$ 16,7 milhões à época) ao Cuiabá por 70% dos direitos econômicos de Joaquim, que assinou contrato válido até dezembro de 2026.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte no Palmeiras ou no Santos! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.