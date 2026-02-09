menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores do Palmeiras pedem contratação de ex-Santos: 'Necessário'

Alviverde segue ativo no mercado de transferências em busca de reforços

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/02/2026
15:50
Joaquim em ação pelo Santos (Foto: Ronaldo Barreto/TheNews2)
imagem cameraJoaquim em ação pelo Santos (Foto: Ronaldo Barreto/TheNews2)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Palmeiras e Santos nutrem uma rivalidade histórica que ultrapassa os limites da cidade de São Paulo. O Verdão segue ativo no mercado de transferências, e muitos torcedores do Alviverde pediram a contratação de um ex-atleta do Peixe.

continua após a publicidade

Uma das posições que a diretoria do Verdão pretende reforçar é a zaga. Um dos alvos é Nino, ex-Fluminense, que atualmente joga pelo Zenit. Joaquim, ex-Santos, foi pedido por torcedores do Palmeiras nas redes.

➡️Atitude de Pulgar com adversário do Flamengo repercute: 'Transformaram'
➡️Ex-Flamengo e Palmeiras vira alvo da torcida do River: 'Tinha gente que pedia'

continua após a publicidade

O zagueiro atua no Tigres, do México, e se destacou muito quando atuou com a camisa do Peixe. Em território nacional, o jovem defensor também atuou pelo Cuiabá. Veja os comentários dos torcedores do Palmeiras sobre o ex-Santos.

Joaquim em ação pelo Santos contra o Palmeiras (Foto: Ricardo Moreira/ZIMEL PRESS)
Joaquim em ação pelo Santos contra o Palmeiras (Foto: Ricardo Moreira/ZIMEL PRESS)

Veja os comentários abaixo

"Alvo" da torcida do Palmeiras foi vendido caro pelo Santos

O Tigres pagou 8 milhões de dólares (R$ 45 milhões na cotação de julho de 2024 pelo jogador. No entanto, o Peixe não recebeu o montante completo da negociação. 3 milhões de dólares (R$ 16,7 milhões) foram destinados à dívida que o clube possui com o Tigres pela compra de Soteldo.

continua após a publicidade

Dono de 70% dos direitos econômicos de Joaquim, "alvo" da torcida do Palmeiras, o Santos recebeu cerca de 2,6 milhões de dólares (R$ 14,6 milhões) pela venda. Os outros 30% pertencem ao Cuiabá, antigo clube do jogador, que lucrou 2,4 milhões de dólares (R$ 13,4 milhões) com a transferência.

Em fevereiro de 2023, o Santos pagou 3 milhões de euros (R$ 16,7 milhões à época) ao Cuiabá por 70% dos direitos econômicos de Joaquim, que assinou contrato válido até dezembro de 2026.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte no Palmeiras ou no Santos! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável. 

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias