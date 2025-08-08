Vasco faz proposta por Carlos Cuesta, do Galatasaray
Zagueiro de 26 anos é titular da seção da Colômbia e prioridade da diretoria cruz-maltina
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco negocia a contratação de Carlos Cuesta, zagueiro do Galatasaray e da seleção da Colômbia. O clube apresentou proposta de empréstimo com obrigação de compra atrelada a metas e mantém conversas para tentar avançar no acordo com os turcos.
Relacionadas
➡️ Wallace Yan x Rayan: Torcedores comparam jogadores de Flamengo e Vasco
Defensor de 26 anos, Cuusta é o principal alvo da diretoria cruz-maltina para reforçar o setor nesta janela de transferências. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Carlos Berbert e confirmada pela apuração do Lance!.
Revelado pelo Atlético Nacional, o zagueiro atuou por cinco temporadas no Genk, da Bélgica, antes de se transferir para o Galatasaray em fevereiro. No clube turco, tem jogado pouco, situação que o Vasco pretende usar a seu favor para convencer o atleta a atuar no Brasil.
Apesar da situação na equipe da Turquia, Cuesta soma mais de 20 partidas pela Colômbia e é presença constante nas convocações. O defensor foi titular da equipe dirigida por Néstor Lorenzo na Copa América do ano passado, que terminou no vice-campeonato, com derrota para a Argentina na final.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias