Chelsea e United tropeçam, Rayan se redime e mais; veja resumo da Premier League
Quatro jogos iniciaram a 26ª rodada da Premier League
Quatro jogos da 26ª rodada da Premier League foram realizados nesta terça-feira (10). No Stamford Bridge, com trio brasileiro titular, o Chelsea chegou a abrir 2 a 0 com gols de João Pedro e Cole Palmer, mas, após erros individuais, sofreu o empate do Leeds United. Em Liverpool, o brasileiro Rayan foi do inferno ao céu após cometer pênalti que gerou o primeiro gol do Everton na partida, e marcar o gol que deu início da virada do Bournemouth.
Nos outros jogos, o Newcastle se recuperou dos quatro jogos sem vencer na competição ao bater o Tottenham por 2 a 1. Já em Londres, no Estádio Olímpico, o West Ham e Manchester United empataram por 1 a 1 e frustrou o famoso corte de cabelo.
Chelsea 2x2 Leeds United
O Chelsea empatou por 2 a 2 com o Leeds United, no Stamford Bridge, em Londres (ING). Na primeira etapa, os Blues abriram o placar com João Pedro, após passe açucarado de Cole Palmer. Já na etapa final, o atacante brasileiro sofreu pênalti, e o meia inglês converteu para abrir 2 a 0 aos Blues. Porém, em poucos minutos, os visitantes empataram com Lukas Nmecha e Noah Okafor, após erros da defesa dos donos da casa. No minuto final, Palmer teve chance, sem goleiro, para dar a vitória ao Chelsea, mas chutou por cima do gol.
Com o resultado, o Chelsea seguiu na quinta colocação, com 44 pontos. Já o Leeds United é o 15º, com 30 pontos, seis pontos da zona de rebaixamento.
Everton 1x2 Bournemouth
No Hill Dickinson Stadium, o Bournemouth venceu o Everton por 2 a 1, em marcado pela presença do ex-Vasco Rayan. No primeiro tempo, o atacante brasileiro tentou sair jogando na defesa e cometeu pênalti em Jarrad Branthwaite, que resultou no gol de Iliman Ndiaye. Na etapa final, Adrien Truffert recebeu na esquerda e cruzou, com efeito, a área do Everton. Na segunda trave, Rayan apareceu e subiu mais alto que Vitaliy Mykolenko para cabecear e marcar o gol de empate do Bournemouth na partida.
Logo na sequência do gol, o Bournemouth virou com Amine Adli, que aproveitou cobrança de falta jogada na área para passar à frente no placar e dar a vitória aos visitantes. A vitória coloca os Cherries na nona colocação, com os mesmos 37 pontos do Everton, o oitavo.
West Ham 1x1 Manchester United
No Estádio Olímpico de Londres, o West Ham e Manchester United empataram por 1 a 1, com gols de Tomáš Souček, aos Hammers, e de Benjamin Šeško, para os Diabos Vermelhos. Na tabela, o United segue em quarto, com 45 pontos, enquanto a equipe londrina é o 18º, dentro da zona de rebaixamento, com 24 pontos, dois a menos que o Nottingham Forest.
O empate interrompe a sequência de quatro vitórias seguidas do Manchester United. Com isso, o torcedor Frank Ilett, que prometeu que só vai cortar o cabelo em caso de cinco vitórias seguidas do clube, segue com o castigo que dura mais de 490 dias.
Tottenham 1x2 Newcastle
Fora de casa, o Newcastle derrotou o Tottenham por 2 a 1, com gols de Malick Thiaw e Jacob Ramsey; o gol dos Spurs foi marcado por Archie Gray. Os Magipes voltam a vencer na Premier League, após quatro jogos, e agora ocupam a 10ª colocação, com 36 pontos. Já o Tottenham é o 16º, com a última vitória na competição sendo no dia 28 de dezembro do ano passado.
Premier League - 26ª rodada
Quarta-feira (11)
- Nottingham Forest x Wolves - 16h30
- Aston Villa x Brighton - 16h30
- Crystal Palace x Burnley - 16h30
- Manchester City x Fulham - 16h30
- Sunderland x Liverpool - 17h15
Quinta-feira (12)
- Brentford x Arsenal -17h
