O Grêmio anunciou a contratação do volante Leonel Pérez, do Huracán, da Argentina, nesta terça-feira (10). O jogador de 21 anos é o sexto reforço do Tricolor na temporada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Leonel Pérez desembarcou em Porto Alegre (RS) no sábado (7) para realizar exames médicos e assinar o vínculo com o Tricolor. À noite, ele acompanhou a classificação da equipe às semifinais do Gauchão, na Arena.

O Imortal pagou 2,83 milhões de dólares (R$ 14,69 milhões, na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos do meio-campista. O contrato vai até o final de 2029.

continua após a publicidade

A outra metade dos direitos do atleta foi estipulada em 3 milhões de dólares (R$ 15,8 milhões). O Grêmio tem a opção de exercer a compra de 25% em 2026 e mais 25% em 2027, ambas por 1,5 milhão de dólares (R% 7,79 milhões) ou é obrigado a comprá-lo se atuar em 60% dos jogos anualmente.

➡️ Veja mais notícias do Grêmio

Pérez é a segunda contratação para o meio-campo em 2026. Além dele, o Grêmio comprou o volante Juan Nardoni, do Racing, por 8 milhões de dólares (R$ 41,6 milhões, na cotação atual), com mais 2 milhões de dólares (R$ 10,5 milhões) em bônus por metas esportivas, na maior contratação da história do clube.

continua após a publicidade

Antes da dupla, a direção tentou Guido Rodríguez, que era do West Ham e acertou com o Valência, e sondou Ascacíbar, do Estudiantes. A posição era tratada como prioridade na janela de transferência.

Carreira de Leonel Pérez, reforço do Grêmio

Criado e revelado pelo Huracán, Leonel Pérez estreou profissionalmente no ano passado. Ele fez um gol em 38 partidas, sendo 35 como titular. Em setembro, com a ascensão, o time argentino renovou o contrato até o final de 2028.

Na atual temporada, o volante ainda não entrou em campo. Em três jogos do clube, foi relacionado em um e ficou de fora de dois. Com 1,86 metro de altura, Leonel Pérez atua na primeira função do meio-campo.

+Aposte no Grêmio no Campeonato Brasileiro!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Até aqui, o Grêmio contratou seis jogadores: o goleiro Weverton, o lateral-esquerdo Caio Paulista, os volantes Leonel Pérez e Juan Nardoni, o meia-atacante Tetê, e o atacante Enamorado.