imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Atitude de Pulgar com adversário do Flamengo repercute: 'Transformaram'

Volante foi titular na goleada do Rubro-Negro

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/02/2026
07:15
Pulgar em ação pelo Flamengo (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Gazeta Press)
Uma atitude do volante Erick Pulgar no duelo entre Flamengo e Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca chamou muita atenção nas redes sociais. O Rubro-Negro venceu o adversário por 7 a 1 e se garantiu nas quartas de final do torneio.

Depois da partida do Flamengo no Maracanã, o chileno abordou um jogador do Sampaio Corrêa e pediu para eles trocarem de camisa. Humildemente, o adversário avisou que não poderia trocar, já que só tinha aquela peça. Pulgar, então, deu o Manto Sagrado de presente e foi para o vestiário.

➡️Atuação de Samuel Lino pelo Flamengo esquenta debate: 'Está claro'
➡️Ex-Flamengo e Palmeiras vira alvo da torcida do River: 'Tinha gente que pedia'

Nas redes sociais, muitos torcedores repercutiram a atitude do volante do Flamengo com o adversário. Veja o momento e a repercussão abaixo:

Pulgar durante Flamengo x Vasco (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Pulgar em ação pelo Rubro-Negro em 2026 (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Veja comentários sobre a atitude do volante

Goleada classificou o Flamengo

O Flamengo venceu o Sampaio Corrêa por 7 a 1 na noite deste sábado (7), pela última rodada da Taça Guanabara. No Maracanã, Pedro (2x), Bruno Henrique (2x), Samuel Lino, Cebolinha e Douglas Telles marcaram os gols que garantiram a classificação às quartas de final do Campeonato Carioca. Além do triunfo, o Rubro-Negro contou com uma ajuda do Nova Iguaçu para avançar no torneio e não disputar o playoff contra o rebaixamento.

Por conta do seu desempenho na primeira fase do estadual, o Flamengo entrou em campo precisando vencer e torcer por outros resultados. Um deles era envolvendo a partida entre Nova Iguaçu e Portuguesa. Um tropeço da Laranja da Baixada, como empate ou derrota, garantia a classificação rubro-negra. E foi o que aconteceu. A equipe do técnico Carlos Vitor perdeu para a Lusa por 1 a 0.

Diante deste cenário, o Flamengo terminou a fase de grupos na quarta posição, com sete pontos. O líder do Grupo B é o Madureira, que venceu o Volta Redonda.

