Clube saudita fará investida por Rayan, atacante do Vasco

Atacante de 19 anos é um dos principais nomes do elenco de Fernando Diniz

São Paulo x Vasco - Rayan
imagem cameraRayan, jogador do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/08/2025
11:37
O Vasco pode ser surpreendido nas próximas semanas com uma oferta vinda do futebol árabe pelo atacante Rayan. De acordo com o jornalista Ben Jacobs, o Al-Ahli monitora a situação do jogador e planeja realizar uma proposta. O interesse, inclusive, conta com o aval do técnico Matthias Jaissle.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Um dos principais nomes do elenco de Fernando Diniz, Rayan tem contrato válido com o Vasco até dezembro de 2026, porém o clube saudita planeja tirá-lo do clube carioca ainda nesta janela de transferência. O jogador ganhou destaque internacional por conta das boas atuações recentes, principalmente na Copa do Brasil, em que é um dos artilheiros com quatro gols.

No entanto, a negociação não será fácil. O Vasco não deseja perder o atacante e já planeja uma nova extensão de vínculo por mais um ano, ou seja, até o fim de 2027, além de um aumento salarial e da multa rescisória. Em abril, Rayan já havia assinado novo contrato com o clube.

Relação de Rayan e Fernando Diniz

Com a chegada de Diniz, o jovem atacante de 18 anos se valorizou ainda mais e é uma das peças fundamentais do time. O jogador é o xódo do técnico cruz-maltino.

Em São Januário desde os seis anos, Rayan se destacou em todas as categorias de base do Vasco. Em 2023 se tonou o jogador mais jovem a atuar pelo Cruz-Maltino no Século XXI. Esta temporada é a que o atacante está tendo o melhor desempenho. Ao todo já são sete gols e uma assistência.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

