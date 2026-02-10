Bastidores revelam cláusula que impactou a negociação de Rayan com o Bournemouth

A venda de Rayan do Vasco para o Bournemouth, já concretizada nesta janela de transferências, teve bastidores que ajudam a explicar por que a negociação foi considerada bem-sucedida internamente, apesar das críticas de parte da torcida vascaína em relação ao valor efetivamente recebido pelo clube. Embora a transação tenha sido fechada por cerca de 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 218 milhões), o Vasco ficou com aproximadamente 28,5 milhões de euros (cerca de R$ 177 milhões), já que não detinha 100% dos direitos econômicos do atleta — parte do passe pertencia à família do jogador e a empresários.

continua após a publicidade

➡️ Vasco já conversa com Coutinho para tratar de renovação contratual

O ponto central da avaliação positiva está em uma cláusula contratual pouco conhecida. Apesar de Rayan ter uma multa rescisória fixada em 80 milhões de euros (aproximadamente R$ 498,5 milhões), o contrato previa um dispositivo que permitia ao jogador deixar o clube por um valor inferior à multa caso manifestasse o desejo de sair, o que aconteceu. Mesmo diante desse cenário, o Vasco conseguiu negociar a venda por um montante superior ao previsto nesta cláusula, fator determinante para que o negócio fosse aprovado internamente.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Outro ponto relevante da negociação é que o Vasco não manteve percentual dos direitos econômicos de Rayan. Assim, o clube não lucrará diretamente com uma futura negociação do atleta. O único ganho possível será por meio do Mecanismo de Solidariedade da FIFA, que garante até 5% do valor de uma transferência internacional aos clubes formadores. Como Rayan fez toda a base no Vasco, o Cruz-Maltino terá direito a esse percentual quando o jogador deixar o Bournemouth.

continua após a publicidade

Rayan celebra gol marcado pelo Bournemouth contra o Aston Villa, pela Premier League (Foto: Divulgação/Bournemouth)

➡️ Aposte em gols de Rayan pelo Bournemouth!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

A negociação, portanto, foi encarada internamente como uma forma de mitigar perdas e transformar um cenário contratual delicado em um acordo considerado satisfatório pela diretoria, mesmo que parte da torcida veja a saída do jovem como uma venda abaixo do potencial esportivo do atleta.

continua após a publicidade

Pelo Bournemouth, Rayan já disputou três partidas e vem tendo um início promissor no futebol inglês. O atacante soma dois gols e uma assistência nesse começo de trajetória e, inclusive, balançou as redes na vitória desta terça-feira (10) sobre o Everton.

Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.