Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! mostra a movimentação da terça-feira (22) de negociações do principal palco do mercado da bola.

Viktor Gyökeres 📝 Arsenal 🔴⚪

Após mais de um mês de negociações entre as partes, o Arsenal acertou a contratação de Viktor Gyökeres, do Sporting. O atacante de 27 anos estava insatisfeito no clube português e chegou a ter seu nome vinculado no Manchester United nos últimos dias, mas priorizou o time londrino e assinou por cinco temporadas, de acordo com Fabrizio Romano. O centroavante foi o artilheiro da Europa na última temporada. ➡️ Saiba mais sobre essa notícia

Keylor Navas 🤝 Pumas 🔵🟡

Com passagens por Real Madrid e PSG, Keylor Navas é um dos goleiros mais emblemáticos da última década do futebol mundial. Aos 38 anos, o arqueiro repete o movimento de mercado do ex-companheiro Sergio Ramos e já tem destino definido: o México, para defender as traves do Pumas.

A transferência, contudo, foi confirmada pelo clube pelo qual o jogador atuava anteriormente, o Newell’s Old Boys, da Argentina. ➡️ Saiba mais sobre essa notícia

Alemão 🤝 Pachuca 🔵⚪

O atacante Alexandre Alemão, ex-Internacional, foi anunciado como novo reforço do Pachuca, do México. A transferência chamou atenção na semana passada, quando o contrato do atleta com o clube gaúcho foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), gerando especulações sobre seu futuro.

A negociação foi realizada internamente no Grupo Pachuca, conglomerado esportivo que administra tanto o clube mexicano quanto o Real Oviedo, da Espanha — equipe pela qual o jogador atuava anteriormente. ➡️ Saiba mais sobre essa notícia

Pervis Estupiñán 📝 Milan 🔴⚫

O Milan selecionou Pervis Estupiñán como o nome ideal para assumir a posição de lateral-esquerdo, em substituição a Theo Hernández, que deixou o clube nesta janela. O clube italiano está em negociações avançadas com o Brighton, da Premier League. Inicialmente, o time inglês solicitou 20 milhões de libras pela transferência, mas o valor final deve ser ligeiramente inferior, segundo o portal "The Athletic".

Granit Xhaka 💰 Sunderland 🔴⚪

Granit Xhaka está próximo de estar de casa nova. O Sunderland está próximo de fechar a contratação do ponto de equilíbrio do meio-campo do Bayer Leverkusen.

Os ingleses apresentaram a primeira proposta oficial ao jogador. Ainda não há acordo entre clubes, mas o clube alemão está ciente do desejo de Xhaka em atuar no time inglês. Aos 32 anos, ele ainda tem três anos de contrato.

Granit X, meia do Bayer Leverkusen, da Alemanha (Foto: AFP)

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

Premier League (Inglaterra)

Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

LaLiga (Espanha)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Serie A (Itália)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)

Bundesliga (Alemanha)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Ligue 1 (França)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

