O desejo da Premier League por Rodrygo, do Real Madrid, ganhou mais um concorrente nesta terça-feira (22). Segundo o jornal espanhol "As", o atleta também está na mira do Tottenham para reforçar o elenco que será comandado por Thomas Frank na próxima temporada.

O sonho dos Spurs ainda está em fase inicial, sem que contatos entre as partes tenham acontecido até o momento. Porém, com a chegada do comandante, a diretoria escolheu ampliar os investimentos, impulsionados pela conquista da Europa League de 2024/25, sobre o rival Manchester United.

Para alcançar a compra do meia-atacante, a missão é árdua, já que o Tottenham concorrerá com rivais de maior poder aquisitivo e que costumam atrair mais interesse dos atletas. Liverpool, Bayern de Munique e Arsenal são os que lideram a corrida, com o Chelsea correndo por fora. Porém, a intenção é conversar com o Real para reduzir o valor solicitado, que está em torno de 90 milhões de euros (quase R$ 590 milhões na cotação atual).

Caso a contratação se concretize, Rodrygo seria o quarto reforço da janela dos Spurs. Até o momento, os londrinos formalizaram as chegadas de Kudus e Gibbs-White, e as compras definitivas de Tel e Danso, totalizando quase 200 milhões de euros.

🤔 Rodrygo pode parar na Premier League após problemas no Real

Apesar do prestígio com a diretoria do Real Madrid, o "Rayo" iniciou a era Xabi Alonso de maneira diferente do esperado. O brasileiro foi titular na estreia do Mundial de Clubes, frente ao Al-Hilal, mas nos cinco jogos subsequentes, não foi escolhido para o 11 inicial do comandante basco, tendo sido preterido por Arda Güler.

A tendência é que Rodrygo faça uma reunião com o treinador e o presidente Florentino Pérez após as férias concedidas depois da eliminação diante do PSG nos Estados Unidos. Na conversa, o futuro do atleta será definido, e caso haja consenso, o clube abrirá mão da multa de mais de R$ 6 bilhões para colocar seu futebol à venda.

