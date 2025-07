Segundo informações da Sky Sport, da Alemanha, Thomas Müller não irá se aposentar e continuará jogando futebol nos Estados Unidos. O ídolo bávaro de 35 anos, que marcou época no Bayern de Munique, está prestes a assinar com um clube da MLS. Dois times disputam sua contratação, entre eles o Los Angeles FC.

O portal alemão traz a informação que Müller assinará seu próximo contrato nos próximos sete a dez dias, quando o novo clube de Müller anunciará o jogador.

Thomas Müller fez sua carreira inteira no Bayern de Munique. O alemão chegou ao clube em 2000, com apenas dez anos, e foi promovido ao profissional oito anos depois. Rapidamente, ganhou espaço e holofotes, e fez parte da equipe vice-campeã europeia em 2009/10, o que o impulsionou à Copa do Mundo disputada na África do Sul, onde foi um dos artilheiros e o líder de assistências.

Ao longo do tempo, empilhou troféus com o Bayern, e ganhou status de líder. As grandes honrarias vieram em 2013 e 2020, com as conquistas da Champions League. Com a atuação deste sábado (10), o astro alcançou a marca de 750 jogos, e é o atleta com mais atuações na história do clube, com 41 à frente do goleiro Sepp Maier.

🔢 Números de Thomas Müller pelo Bayern de Munique

➡️ 750 jogos

⚽ 248 gols

🎁 274 assistências

🏆 Títulos: 13 Bundesligas, 6 Copas da Alemanha, 8 Supercopas da Alemanha, 2 Champions Leagues, 2 Supercopas da Uefa e 2 Mundiais de Clubes

Thomas Müller em ação pelo Bayern de Munique na Bundesliga (Foto: Ronny Hartmann/AFP)

