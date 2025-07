A estreia de Kevin De Bruyne no Napoli não foi do jeito que o torcedor esperava. O belga, vestindo a camisa 11, foi escalado como titular pelo técnico Antonio Conte, mas em atuação razovável, viu seu time perder amistoso para o modesto Arezzo, da terceira divisão italiana, por 2 a 0.

Ainda na primeira etapa, em cobrança de pênalti, Emiliano Pattarello inaugurou o marcador para a equipe comanada pelo ex-atacante Cristian Bucchi. No fim, Varela Djamanca que saiu do banco de reservas no intervalo, matou o confronto após presente de Mazzocchi.

Os dois técnicos optaram por trocar as duas escalações iniciais no intervalo. Apenas Zambo Anguissa, do Napoli, foi mantido até os 23 minutos do segundo tempo, quando Antonio Conte o sacou para a entrada de Vergara.

Conte, inclusive, iniciou sua carreira como técnico justamente no Arezzo, em duas passagens entre 2006 e 2007. Antes de a bola rolar diante do Napoli, o comandante foi homenageado por seus serviços prestados no clube da região da Toscana.

📆 Napoli de De Bruyne terá mais um mês de preparação

Antes do começo da temporada, o Napoli terá mais quatro amistosos. O próximo acontecerá diante do Catanzaro, no sábado (26), às 13h (de Brasília). Já a estreia oficial em 2025/26 está prevista para o dia 23 de agosto, contra o Sassuolo, pela primeira rodada do Campeonato Italiano.

