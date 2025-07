Fim da novela! Artilheiro da Europa, Gyokeres acerta com o Arsenal

Após mais de um mês de negociações entre as partes, o Arsenal acertou a contratação de Gyokeres, do Sporting. O atacante de 27 anos estava insatisfeito no clube português e chegou a ter seu nome vinculado no Manchester United nos últimos dias, mas priorizou o Arsenal e fechou com o clube londrino por cinco temporadas, de acordo com Fabrizio Romano. O jogador foi o artilheiro da Europa na última temporada.

O negócio será fechado em 63.5 milhões de euros fixos (cerca de 414 milhões de reais) mais 10 milhões de euros em bônus - totalizando 479 milhões de reais aos cofres do Sporting. No acerto, o empresário do atacante, Hasan Cetinkaya, reduziu seus 10% de comissão para que fosse alcançado o acordo total.

A novela ocorreu justamente nos termos dos bônus. O Sporting queria ter a segurança de que receberá o montante em sua totalidade e buscava cláusulas mais fáceis de serem batidas por Gyokeres, algo que o Arsenal não estava de acordo até hoje. Os clubes se resolveram e o acordo foi selado.

Gyokeres bateu o pé pela negociação

Gyokeres em ação pelo Sporting na temporada 2024/25 (Foto: Reprodução/Sporting)

Em forma de protesto pela demora nas negociações, Viktor Gyokeres não se reapresentou ao Sporting no início da pré-temporada. O atacante de 27 anos está de férias em Mallorca, na Espanha, onde estava esperando pela resolução de sua situação. Autor de 52 gols na última temporada, sendo o maior artilheiro do continente, o sueco esteve irredutível quanto ao seu desejo de ser jogador do Arsenal duante toda a negociação.

