Gigante italiano mira Grealish e Chiesa como opções de ataque

Apesar da contratação de Noa Lang, o Napoli identificou a necessidade de contratar um ponta-esquerda de impacto com a lacuna deixada por Kvaratskhelia. Dessa forma, Antonio Conte mira Jack Grealish, do City, e Federico Chiesa, do Liverpool, como principais opções, como informa o jornal "Gazzetta dello Sport".

A dupla da Premier League se tornou alternativa para o plano principal, que era Dan Ndoye, do Bologna. Porém, a pedida de 45 a 50 milhões de euros (R$ 294,1 e 326,8 milhões, respectivamente, na cotação atual) afastou o próprio Napoli e até o Nottingham Forest. Diante do pedido de Conte, somado à disponibilidade de Grealish e Chiesa no mercado, os napolitanos devem explorar as opções de negociação com Manchester City e Liverpool.

Contratado pelo City por 100 milhões de euros (R$ 653,6 milhões) em 2021, Jack Grealish está avaliado em 28 milhões de euros (R$ 183 milhões) pelo site "Transfermarkt" e, segundo o próprio Pep Guardiola, está disponível para uma transferência para buscar mais tempo de jogo. Já Federico Chiesa tem um valor de mercado de 14 milhões de euros (R$ 91,5 milhões) de acordo com a mesma fonte e enfrenta grande desvalorização depois de temporadas abaixo do esperado, inclusive no Liverpool.

Números de Chiesa e Grealish na última temporada

Aos 29 anos, Jack Grealish não conseguiu converter a expectativa em relidade e atravessa seu pior momento desde que assinou pelo Manchester City. Em 2024/25, mesmo com a grande rotação promovida por Guardiola, Grealish entrou em campo 32 vezes, sendo apenas 16 como titular. O inglês marcou três gols e distribuiu cinco assistências.

No caso de Federico Chiesa, a situação é ainda pior. O italiano foi contratado para ser opção ofensiva no elenco, mas não agradou a Arne Slot e atuou em apenas 14 jogos, quatro no onze inicial. Marcou três gols e concedeu uma assistência.

