Nesta terça-feira (22), Ozzy Osbourne, vocalista da banda de rock Black Sabbath, faleceu aos 76 anos. O cantor, que era um dos torcedores mais ilustres do Aston Villa, teve sua morte confirmada pela família, que não indicou a causa.

Momentos após a divulgação da notícia, a diretoria do clube emitiu um comunicado através de suas redes sociais para lamentar o falecimento de Ozzy, e prestou condolências às pessoas mais próximas do natural da cidade de Birmingham.

"O Aston Villa lamenta saber que o astro do rock e vilão mundialmente famoso, Ozzy Osbourne, faleceu. Crescendo em Aston, não muito longe de Villa Park, Ozzy sempre teve uma conexão especial com o clube e a comunidade de onde veio. Os pensamentos de todos no Aston Villa estão com sua esposa Sharon, sua família, amigos e inúmeros fãs neste momento extremamente difícil. Descanse em paz, Ozzy."

💙♥️ O amor de Ozzy Osbourne pelo Villa

A relação do cantor, nascido na cidade de Birmingham, com os Lions era muito próxima. Nos dois últimos lançamentos de uniformes, a diretoria escolheu usar Osbourne como um dos aficionados ilustres que usaram o manto azul e grená, junto a Geezer Butler, também apaixonado pelo time - e que usou um pequeno escudo do Villa em seu baixo na apresentação do dia 5 de julho.

Na última rodada da fase de liga da Champions de 2024/25, Ozzy foi homenageado pela torcida com um lindo mosaico antes do confronto com o Celtic. A iniciativa deu certo, já que em campo, Morgan Rogers fez três gols e ajudou a equipe a superar os escoceses por 4 a 2, garantindo qualificação direta às oitavas de final continentais.

