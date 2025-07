O Real Madrid iniciou negociações reservadas para a renovação contratual de Vini Jr, a fim de evitar um descompasso salarial entre o atacante e outros nomes do elenco merengue. A informação é do jornal "As", da Espanha. O vínculo atual do camisa 7 com o clube vai até junho de 2027.

O Real Madrid adota uma postura cautelosa nas negociações salariais, visando fugir de uma inflação da folha de pagamento, sobretudo diante da presença de atletas de alto porte no mercado. A diretoria tem como prioridade manter a estabilidade financeira do elenco durante o processo de renovação, com o intuito de equilibrar os rendimentos dos principais nomes do plantel. Logo, o salário de Vinícius não entraria em conflito com os ganhos de Kylian Mbappé e Jude Bellingham, por exemplo.

Conforme divulgado pelo veículo, o brasileiro teria solicitado a extensão de seu contrato por mais cinco temporadas, com salário líquido anual estimado em aproximadamente R$ 98 milhões.

O que diz o jornal? 📰

Título do jornal "As" em tradução livre para português (Foto: Reprodução/As)

— O jogador (Vini Jr) quer seguir fazendo história no Real Madrid, mas quer cobrar um salário de acordo com suas conquistas E o Real tem um problema: a guerra de salários gerada por trazer Mbappé e Bellingham também. Essas são as variáveis da equação — escreveu o "As", em matéria assinada pelo jornalista Marco Ruiz.

— Se derem a Vini o que ele solicita, mais de 15 líquidos por ano, o brasileiro estaria ganhando mais do que Mbappé. E o francês seria o próximo a bater à porta. Mas o time de Vinícius está citando outros cálculos: o suculento bônus de assinatura que Mbappé recebeu na chegada pode ser considerado um salário oculto se dividido no contrato de cinco anos que ele assinou. A esperança é que, se Vini quiser ficar e o Madrid quiser, tudo possa ser resolvido rapidamente — completou.

