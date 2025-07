A Inglaterra e a Itália se enfrentaram nesta terça-feira (22), em Genebra, na Suíça, pela semifinal da Eurocopa Feminina. As inglesas venceram as italianas por 2 a 1 e vão disputar a decisão com a vencedora do duelo entre Alemanha e Espanha.

A Itália chegou muito perto de conseguir a vaga na decisão da Eurocopa Feminina pela primeira vez. As italianas lideraram o placar durante boa parte o jogo, mas cederam o empate para a Inglaterra nos acréscimos do segundo tempo.

Na prorrogação, a força e a qualidade da Inglaterra prevaleceram e as atuais campeãs do torneio conseguiram a classificação para a segunda final consecutiva de forma heroica, no final da etapa extra do jogo.

Como foi o jogo entre França e Alemanha?

Primeiro tempo

A Inglaterra começou melhor na partida, pressionando a Itália na saída de bola. O setor defensivo italiano errou alguns passes na ida para o ataque e proporcionou chances ao time inglês. Aos 10, Lauren James apareceu sozinha na área e finalizou de primeira após um corte parcial da defesa italiana. A goleira Giuliani fez a defesa com tranquilidade.

Aos 19, Russo ficou com a bola após disputa na área e finalizou para fora, desperdiçando uma boa chance de abrir o placar na Suíça.

A Itália avançou pela direita com Cantore, que tabelou com Caruso. A atacante chegou à linha de fundo e cruzou para a área. A bola passou por todo mundo e sobrou com Bonansea, que dominou e chutou forte com a perna esquerda para abrir o placar.

Bonansea comemora gol da Itália sobre a Inglaterra na semifinal da Eurocopa Feminina (Foto: Sebastien Bozon / AFP)

Aos 37', a Inglaterra avançou em velocidade pela esquerda em um contra-ataque rápido. Hemp cruzou para a área, Lauren James dominou e finalizou rapidamente, mas viu a goleira Giuliani fazer outra defesa em uma finalização sua. Aos 39' as inglesas chegaram novamente pelo lado esquerdo e Walsh cruzou para o meio da área. Ninguém chegou a tocar na bola, que passou com perigo ao lado do gol de Giuliani.

Segundo tempo

A Inglaterra chegou pela primeira vez aos 3' com Greenwood, que aproveitou o rebote da zaga italiana e bateu de primeira para o gol. A camisa 5 pegou muito mal e facilitou a defesa de Giuliani. Um minuto depois, Toone cruzou na cabeça de Hemp, que finalizou por cima e assustou a equipe da Itália. A Inglaterra seguiu na pressão e conseguiu finalizar mais uma vez com Hemp, que aproveitou um descuido da zaga italiana e finalizou nas mãos de Giuliani sem muita força.

Aos 7' a Itália conseguiu criar uma jogada em velocidade pela primeira vez na segunda etapa. Cantone foi lançada pela direita, invadiu a área e chutou forte, mas viu a finalização ser defendida por Hampton. Aos 10', Walsh recebeu na entrada da área, limpou a marcação e mandou ao lado direito do gol de Giuliani.

Olivieiro e Hemp disputam jogada em Inglaterra x Itália na semifinal da Eurocopa Feminina (Foto: Sebastien Bozon / AFP)

A Inglaterra seguiu pressionando a Itália. Aos 25', a equipe inglesa recuperou a bola pelo meio de campo e acelerou o jogo. Toone avançou pelo setor, chutou de fora da área e mandou perto do gol de Giuliani. Aos 27, a Inglaterra recuperou outra bola no ataque e a jogada, trabalhada rapidamente, terminou com a finalização de Stanway para fora.

Aos 31', Caruso viu Hampton fora do gol e resolveu chutar de longe para surpreender a goleira adversária. A bola saiu pela linha de fundo. No minuto seguinte, a Itália chegou pela direita em contra-ataque rápido e Caruso mandou para a área. Piemonte cabeceou e mandou por cima. No ataque seguinte, Kelly, que protagonizou seu primeiro lance no jogo após sair do banco de reservas, limpou a marcação inglesa, bateu de esquerda para o gol, mas teve a finalização bloqueada.

Hampton faz defesaça e evita gol da Itália na Eurocopa Feminina (Foto: Fabrice Coffrini / AFP)

Após uma cobrança de escanteio, Lucy Bronze cabeceou na direção do gol e Di Guglielmo afastou praticamente em cima da linha para evitar o empate. Aos 41, a Itália cobrou um escanteio na área e Cambiaghi finalizou de primeira para uma brilhante defesa de Hampton. Severini finalizou no rebote, mas a goleira inglesa fez mais uma grande intervenção e evitou o segundo gol italiano.

Quando tudo parecia resolvido, a Inglaterra chegou ao empate após pressionar muito a equipe da Itália. Após cruzamento da direita, Giuliani afastou parcialmente e a bola caiu no pé de Agyemang. A camisa 17, que entrou no segundo tempo, dominou e chutou para empatar o jogo e levar a partida à prorrogação.

Agyemang comemora gol de empate contra a Itália na semifinal da Eurocopa Feminina (Foto: Sebastien Bozon / AFP)

Prorrogação

Aos 4' da primeira parte prorrogação, a Inglaterra quase conseguiu a virada. Após cruzamento feito na área pela camisa 10 Toone, ninguém desviou e Giuliani fez a intervenção para evitar que a bola entrasse direto no gol.

Aos 8', Kelly fez uma linda jogada pelo lado direito do ataque inglês, passou por três marcadoras e finalizou com a perna esquerda, mas mandou a bola para fora.

No segundo tempo, aos 2', Kelly cobrou um escanteio pela esquerda e tentou fazer um gol olímpico. A goleira Giuliani fez um grande defesa e evitou a pintura da camisa 18 da Inglaterra. Aos 11', Agyemang foi lançada, ganhou da marcação e bateu por cobertura. Giuliani apenas olhou a bola tocar no travessão.

Kelly comemora gol da vitória da Inglaterra sobre a Itália na Eurocopa Feminina (Foto: Miguel Medina / AFP)

Na sequência da jogada, a Inglaterra colocou a bola na área. Na disputa pelo espaço, a árbitra do jogo marcou pênalti de Severini em Mead. Kelly fez a cobrança, Giuliani acertou o canto e fez a defesa, mas a própria camisa 18 aproveitou o rebote e fez o gol.

✅ FICHA TÉCNICA

Inglaterra 2 x 1 Itália

Semifinal - Eurocopa Feminina

📆 Data e horário: Terça-feira, 22 de julho 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio de Genebra, em Genebra, na Suíça

🥅 Gols: Bonansea (ITA — 32' 1ºT), Agyemang (ING — 50' 2ºT), Kelly (ING — 13' 2ºTp)

🟨 Cartões amarelos: Giuliani (ITA - 33' 2ºT), Linari (ITA - 43' 2ºT), Cambiaghi (ITA - 47' 2ºT), Morgan (ING - 47' 2ºT), Mead (ING - 18' 2ºTp)

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

Inglaterra (Técnica: Sarina Wiegman)

Hampton; Bronze, Williamson (Agyemang), Morgan, Greenwood (Carter); Walsh (Clinton), Stanway (Kelly), Toone; Lauren James (Beth Mead), Russo (Beever-Jones) e Hemp

Itália (Técnico: Andrea Sonci)

Giuliani; Oliviero, Lenzini, Salvai, Linari, Di Guglielmo; Giugliano (Greggi), Caruso, Cantore (Cambiaghi), Bonansea (Severini); Girelli (Piemonte)

