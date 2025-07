Herói na Espanha, brasileiro é anunciado em clube mexicano; veja

Herói do Oviedo no retorno para a primeira divisão da Espanha, o atacante ex-Internacional, Alemão, foi anunciado pelo Pachuca nesta segunda-feira (21). A transferência do jogador é um movimento interno do Grupo Pachuca, conglomerado que controla ambos os clubes. Inclusive, o atleta de 27 anos chamou atenção por ter um contrato com o Internacional publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última semana.

O contrato registrado com o Inter se tratava apenas de um procedimento burocrático para a transferência de Alemão em definitivo para o Pachuca, já que, contratualmente, o atacante estava emprestado pelo Colarado ao conglomerado desde 2023 mesmo com a previsão para negociação dos direitos econômicos. Dessa forma, o clube mexicano irá adquirir o destaque do Oviedo por 3 milhões de euros (R$ 19,6 milhões na cotação atual).

Alemão apresentado como reforço do Pachuca (Foto: Reprodução/Pachuca)

Alemão foi destaque na Espanha

Alemão foi um dos principais jogadores para possibilitar o retorno do Oviedo para La Liga na última temporada. O atacante marcou 14 gols em 44 partidas da segunda divisão da Espanha, consagrando-se como artilheiro da equipe e sexto na lista geral dos goleadores da competição. O clube espanhol ficou em terceiro lugar na classificação, batendo na trave para um acesso direto à elite espanhola e necessitando dos playoffs para subir. Dessa forma, superou o Almeria na semifinal e o Mirandes na decisão.

No total, em suas duas temporadas no Oviedo, Alemão marcou 22 gols e distribuiu cinco assistências nas 84 partidas que disputou pelo clube espanhol. Agora encontrará os brasileiros Eduardo Bauermann e Kenedy no Pachuca.

