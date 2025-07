Quem é Carlos Vinicius, reforço do Grêmio e de carreira na Europa

O Grêmio acertou, nesta terça-feira (22), a contratação do atacante Carlos Vinicius, que estava livre no mercado após ter seu contrato com o Fulham expirado. O jogador de 30 anos tem em seu currículo passagens por clubes como Tottenham, Napoli, Benfica e PSV, mas chega em baixa ao Tricolor Gaúcho diante de um grande jejum de gols.

Centroavante canhoto, Carlos Vinicius não faz um gol desde março de 2024, quando marcou pelo Galatasaray na vitória por 4 a 3 contra o Kasimpasa, pelo Campeonato Turco. Pelo clube, o brasileiro atuou em apenas 14 jogos e balançou as redes duas vezes na temporada 2023/24. No último ano, o jogador retornou de empréstimo ao Fulham, mas atuou apenas quatro vezes.

Reforço do Grêmio, Carlos Vinícius em ação pelo Fulham (Foto: Reprodução / @carlosvinicius95)

Trajetória na Europa

Antes desse último recorte de sua carreira, Carlos Vinicius viveu uma ascensão quase que contínua em sua trajetória. O jogador começou na Caldense, como meio-campista, e se tornou centrovante ainda no clube mineiro. Com destaque crescente, foi emprestado ao Real, de Portugal, e posteriormente vendido ao Napoli. Porém, nunca entrou em campo pelos italianos.

Carlos chegou a jogar no Rio Ave e no Monaco, até se encontrar, de fato, no Benfica. Na temporada 2019/20, marcou 24 gols e concedeu 10 assistências em 47 partidas pelos portugueses, mas perdeu espaço com Jorge Jesus no ano seguinte. Assim, foi emprestado ao Tottenham e depois ao PSV. Sem engrenar completamente, Carlos Vinicius enfim de transferiu ao Fulham em 2022, clube com o qual tinha vínculo até junho deste ano.

Contando toda a carreira, Carlos Vinicius tem 262 jogos, 87 gols e 22 assistências. Com essas credenciais, o atacante reforçará o Grêmio.

