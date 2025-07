Lesão de Endrick no Real Madrid abre portas para mudanças, diz jornal espanhol

O atacante Endrick, do Real Madrid, voltou a sentir a lesão na coxa que já o havia tirado do Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos. O problema, originalmente sofrido no fim de maio, na última partida de La Liga, ocorreu novamente durante um treino da pré-temporada em solo norte-americano. Isso deve afetar diretamente o comando ofensivo da equipe liderada pelo técnico Xabi Alonso.

Com a ausência do brasileiro, o jornal Marca destaca que o atacante Gonzalo García deve ser mantido no elenco principal, ganhando espaço para atuar ao lado de Vinicius Júnior e Kylian Mbappé. A indefinição sobre o futuro de Rodrygo segue em pauta, mas, ao menos no início da temporada, o camisa 11 deve permanecer no time.

Apesar do momento delicado, o diário espanhol reforça que a confiança da diretoria e da comissão técnica em Endrick é absoluta. O ex-Palmeiras continua sendo uma das grandes apostas do clube para os próximos anos.

Endrick e Kylian Mbappé (Foto: Divulgação)

A lesão de Endrick no Real Madrid

Apesar de estar em fase final de recuperação e ter participado parcialmente de uma atividade nesta semana em Miami, o jogador voltou a sentir dores e deve seguir afastado dos treinos entre oito e 10 semanas. Endrick realizou sua recuperação na Espanha, alternando entre sessões em casa e no centro de treinamento em Valdebebas, com o acompanhamento de sua equipe pessoal e sob a supervisão dos profissionais do clube.

O plano do Real sempre foi para que Endrick não atuasse pelo clube no Mundial, no qual o clube foi eliminado pelo PSG com goleada para os franceses, uma vez que o brasileiro se recuperava de lesão, mas a recaída prolonga o tempo de espera para ver o atacante de volta aos gramados.

A ascensão de Gonzalo García é motivo de celebração para a equipe, mas pode representar um dilema para o brasileiro. Cria da base do Real Madrid, o jogador já havia feito apenas seis jogos na equipe profissional antes de entrar como titular no Mundial de Clubes. Nesse período, o centroavante marcou um gol na vitória do clube espanhol sobre o Leganés por 3 a 2, na Copa do Rei.

Embora não tenha tido muitas oportunidades na equipe profissional, Gonzalo García era um dos protagonistas do Real Madrid Castilla. Na última temporada, o centroavante marcou 25 gols em 36 partidas disputadas na Primera Federación, que é equivalente Serie C no Brasil.

Os números de Gonzalo García representam 43% dos gols marcados pelo Real Madrid Castilla na competição. O faro artilheiro lhe rendeu algumas convocações para a Champions League, inclusive, embora não tenha utilizado na principal competição da Europa.