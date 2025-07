Com passagens por Real Madrid e PSG, Keylor Navas é um dos goleiros mais emblemáticos da última década do futebol mundial. Aos 38 anos, o arqueiro repete o movimento de mercado do ex-companheiro Sergio Ramos e já tem destino definido: o México, para defender as traves do Pumas. A transferência, contudo, foi confirmada pelo clube pelo qual o jogador atuava anteriormente, o Newell’s Old Boys, da Argentina.

A negociação renderá ao time de Rosário uma compensação financeira de pouco mais de R$ 11 milhões. Em comunicado oficial, publicado na noite de segunda-feira (21), o Newell’s destacou que a decisão de liberar o atleta foi tomada com base em valores institucionais.

— Esta decisão foi tomada em função da convicção de apoiar um projeto coletivo onde o compromisso, o profissionalismo e o respeito pelos valores do clube são pilares inegociáveis — diz a nota.

A saída de Navas ocorre em meio a relatos de atritos entre o jogador e a diretoria do Newell's, conforme noticiado recentemente pela imprensa argentina. Ao todo, o costa-riquenho fez somente 16 partidas pela tradicional equipe.

O goleiro chegou a conquistar a torcida, especialmente após defender pênalti de Edinson Cavani, em duelo contra o Boca Juniors. Contudo, Navas vinha forçando a saída do clube; em episódio mais recente, ele pediu para não atuar contra o Banfield, no último domingo (20). Foram seis meses de vínculo entre as partes.

Trajetória de Keylor Navas no futebol 🧤

Formado nas categorias de base do Deportivo Saprissa, da Costa Rica, o ícone local construiu uma trajetória sólida no futebol europeu ao longo de 15 anos. Atuou pelo Albacete e pelo Levante, ambos da Espanha, antes de ganhar protagonismo com seu desempenho no Mundial de 2014 no Brasil, a qual lhe rendeu a transferência para o Real Madrid.

No clube, foi titular durante cinco temporadas e conquistou 11 títulos, incluindo três edições consecutivas da Champions League (2016, 2017 e 2018). Em janeiro de 2025, anunciou sua aposentadoria da seleção da Costa Rica, pela qual disputou três edições da Copa do Mundo.

