AO VIVO: Acompanhe a quarta-feira (19) do mercado da bola internacional Confira a movimentação da janela de transferências do verão europeu

A janela de transferências do verão europeu segue movimentando o futebol internacional. A seguir, o Lance! reúne as principais negociações desta quinta-feira (13), com os destaques do mercado da bola no continente.

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Veja as movimentações desta terça (18):

Sidiki Cherif ➡️ Coventry City

O Coventry City contratou Sidiki Cherif, do Fenerbahçe, com um contrato de longa duração. O atacante guineano de 19 anos atuou na Europa League e nas eliminatórias da Champions League nesta temporada antes de se transferir para o clube inglês. (BBC)

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Darwin Núñez ➡️ Al-Diriyah

Darwin Núñez está perto de trocar o Al-Hilal pelo Al-Diriyah, da Arábia Saudita. Segundo a "BBC", o atacante uruguaio será emprestado ao clube, que está na primeira divisão saudita. A transferência está em estágio avançado e deve ser confirmada nos próximos dias.

Ethan Nwaneri ➡️ Empréstimo

O Arsenal pretende emprestar Ethan Nwaneri nesta janela de transferências. De acordo com a "BBC", o clube inglês não deseja negociar o jovem em definitivo e entende que ele precisa atuar regularmente para continuar seu desenvolvimento. O jogador desperta interesse na Premier League e na Europa.

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Ezri Konsa 🤝 Arsenal

O Arsenal avançou nas negociações para contratar Ezri Konsa, do Aston Villa. Segundo a "Sky Sports", os clubes estão em conversas avançadas pelo zagueiro inglês, que é o principal alvo dos Gunners para reforçar a defesa nesta reta final da janela.

Carlos Baleba 🤝 Manchester United

O Manchester United está perto de chegar a um acordo com o Brighton por Carlos Baleba. Segundo a "Sky Sports", os clubes avançaram nas negociações pelo meio-campista camaronês, após a primeira oferta dos ingleses, de 60 milhões de libras (cerca de R$ 426 milhões), ficar abaixo da pedida.

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Ollie Watkins 👀 Al-Hilal

Ollie Watkins demonstrou interesse em uma transferência para o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Segundo a "Sky Sports", o clube saudita já teve uma proposta de 45 milhões de euros (cerca de R$ 275 milhões) recusada pelo Aston Villa, mas as negociações continuam.

Nicolas Jackson 👀 Aston Villa

O Aston Villa mantém o interesse em Nicolas Jackson, do Chelsea, enquanto trabalha para encontrar um substituto para Ollie Watkins. Segundo a "Sky Sports", o clube inglês já monitora o atacante senegalês, que também desperta interesse de outros clubes nesta janela.

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Leon Bailey 👀 Ajax

O Ajax iniciou conversas para contratar Leon Bailey, do Aston Villa. Segundo a "Sky Sports", o clube holandês está avaliando as condições para apresentar uma proposta pelo atacante jamaicano, de 29 anos, que tem apenas mais um ano de contrato com a equipe inglesa.

Nico González 👀 Newcastle

O Newcastle iniciou conversas exploratórias com o Manchester City por Nico González. De acordo com o "The Athletic", o clube inglês entrou em contato para avaliar uma possível transferência do meio-campista espanhol de 24 anos nesta reta final da janela.

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Paul Pogba ❌ Monaco

Paul Pogba deixou o Monaco em comum acordo com o clube francês, encerrando antecipadamente seu contrato. O meio-campista de 33 anos havia assinado até junho de 2027, mas disputou apenas seis partidas oficiais e agora está livre no mercado.

Pogba em ação pelo Monaco (Foto: Reprodução/X)

Matteo Ruggeri ✅ Aston Villa

O Aston Villa anunciou a contratação de Matteo Ruggeri, do Atlético de Madrid. O lateral-esquerdo italiano de 24 anos assinou contrato com o clube inglês após uma transferência de 21,4 milhões de libras (cerca de R$ 152 milhões). (Sky Sports)

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Zion Suzuki ✅ Aston Villa

O Aston Villa também confirmou a contratação de Zion Suzuki, do Parma. Segundo a "Sky Sports", o goleiro japonês de 23 anos custou 29,9 milhões de libras (cerca de R$ 212 milhões) e chega para reforçar a equipe inglesa. (Sky Sports)

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

➡️ Mercado da bola europeu 2026: datas de fechamento das principais ligas

Premier League (Inglaterra)

De 15 de junho a 31 de agosto de 2026.

LaLiga (Espanha)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.

Serie A (Itália)

De 29 de junho a 1º de setembro de 2026.

Bundesliga (Alemanha)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.

Ligue 1 (França)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.

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