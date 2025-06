Antony sobre convocação: ‘Não me esqueci de como se joga futebol’

Convocado por Carlo Ancelotti, Antony viveu o ciclo inteiro da volta por cima. O jogador, que não conseguiu desempenhar bem no Manchester United, recuperou sua confiança no Real Betis e se tornou peça-chave na equipe de Andaluzia. O momento foi tão bom, que Antony retornou à Seleção Brasileira. Em entrevista, o jogador contou sobre sua ascensão e conversou sobre o técnico italiano.

Vivendo incerteza sobre seu futuro, Antony se destacou no Real Betis e ainda não sabe se continuará na equipe espanhola, se volta para o Manchester United ou se irá para outro time europeu. A única certeza que o brasileiro tem, é que o jogador está na lista de Ancelotti e pode jogar contra o Paraguai, nesta terça-feira (10).

Antony voltou a Seleção Brasileira após bela temporada em La Liga pelo Betis (Foto: Divulgação/X)

Questionado sobre o processo de sair do fundo do poço até ser convocado para a Seleção Brasileira, Antony desabafou. O brasileiro esteve presente na lista da Copa do Mundo de 2022, entretanto, a convocação de Ancelotti foi considerada a mais emocionante para o jogador.

- Foi um dos momentos mais emocionantes. Contei para alguns amigos aqui da Seleção que esta convocação foi mais emocionante do que a primeira vez que cheguei aqui, e ainda mais por tudo o que passei - afirmou Antony.

- Parei para pensar e disse a mim mesmo: não me esqueci de como se joga futebol, não joguei uma Copa do Mundo por acaso, não fui para a seleção por acaso - completou o brasileiro.

Antony também comentou sobre sua fase no Real Betis e Ancelotti

Antony também demonstrou gratidão ao Real Betis. O jogador agradeceu ao clube por abrir a porta para ele. Na Espanha, o brasileiro marcou nove gols e deu cinco assistências em 26 jogos pelo time espanhol. O atacante foi um dos grandes responsáveis por levar a equipe à sua primeira final internacional na história, apesar da derrota para o Chelsea.

- Sou muito grato ao Betis por me abrir as portas e acreditar em mim. Por mais que eu não tivesse esperança no momento difícil que estava passando, ao mesmo tempo, me lembrei de muitas coisas que havia vivido - afirmou Antony.

Antony também comentou sobre Ancelotti, afirmando que se sente grato pela oportunidade. Antes rival pelo Campeonato Espanhol, o brasileiro foi convocado pelo italiano e agora é um de seus comandados para as Eliminatórias.

- É muito gratificante. Sou grato pela oportunidade, especialmente ao Ancelotti, por sua grandeza e experiência. Tive a chance de estar mais perto dele jogando na Espanha e me sinto muito honrado. Para mim, é um enorme prazer trabalhar com ele aqui na seleção - disse o atacante brasileiro.

