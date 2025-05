Antony, sobre período Manchester United: ‘Não aguentava mais’

Convocado por Ancelotti, Antony vive grande fase em sua carreira. O jogador tem sido destaque no Real Betis, e foi um dos protagonistas da classificação inédita do clube a Conference League. Entretanto, antes de chegar a terras hispânicas, o jogador passou por poucas e boas na Inglaterra. Em entrevista à TNT Sports, o atacante contou sobre sua passagem no Manchester United.

Com a confiança recuperada, Antony é um dos grandes protagonistas da histórica temporada do Real Betis. Causando impacto imediato na equipe, o jogador ajudou o clube a alcançar sua primeira final internacional. No entanto, nem sempre ele esteve sob os holofotes. No Manchester United, o atacante revelou que, por diversas vezes, perdeu a vontade de jogar futebol.

- Eu não sentia aquela vontade de jogar futebol. Eu precisava me reencontrar e ser feliz de novo, porque jogar futebol é algo que eu sempre amei. Passei por momentos muito difíceis no United e não conseguia encontrar aquela alegria. Eu disse ao meu irmão que não aguentava mais. Vir para o Betis mudou tudo, porque eu precisava me reencontrar depois de tudo que passei na vida - afirmou Antony.

Antony em ação pelo Betis em jogo do Campeonato Espanhol (Foto: Cristina Quicler/AFP)

- Tudo o que eu queria era estar em casa. Eu não tinha forças nem para brincar com meu filho. Passei dias sem comer, trancado no meu quarto. Foi muito difícil, mas graças a Deus, estou muito feliz aqui agora - completou o jogador.

Antony é convocado por Ancelotti

Após excelente temporada pelo Real Betis, Antony está de volta à Seleção Brasileira, convocado por Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (26). O brasileiro reencontrou seu bom futebol após deixar o Manchester United, marcando nove gols na segunda metade da temporada pelo clube espanhol. Na coletiva de apresentação de Ancelotti e da primeira convocação sob seu comando, o técnico italiano incluiu o atacante, que retorna à Seleção após mais de dois anos.

Desde sua chegada ao Real Betis, Antony transformou o time. Foram nove gols e cinco assistências em 25 partidas na temporada. Com média de nota 7,50 pelo Sofascore, o brasileiro foi um dos principais responsáveis por levar o Betis à sexta colocação de La Liga - garantindo vaga na fase de grupos da próxima Europa League - e também à final da Conference League, que será disputada nesta quarta-feira (28), contra o Chelsea.

