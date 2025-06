Brasil x Paraguai: onde assistir, horário e prováveis escalações

Brasil e Paraguai se enfrentam nesta terça-feira (10), às 21h45 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto, válido pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa, terá transmissão da TV Globo e Sportv.

O confronto contra o Paraguai marca a estreia de Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira em território nacional. Após o empate sem gols com o Equador, na última quinta-feira (5), em Guayaquil, o técnico italiano terá seu primeiro contato com a torcida brasileira no estádio.

A Seleção busca uma vitória para se aproximar da classificação à Copa do Mundo de 2026. O Paraguai, por sua vez, também luta pelo mesmo objetivo.

No momento, o Brasil ocupa a quarta colocação das Eliminatórias Sul-Americanas, com 22 pontos. Já o Paraguai está em terceiro lugar, com 24 pontos. Se a Venezuela tropeçar diante do Uruguai e o Brasil vencer, a Seleção garante vaga na Copa.

Brasil vem de empata com o Equador (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Histórico do confronto

Brasil e Paraguai têm um longo histórico de confrontos no futebol, com ampla superioridade da equipe canarinho. Em 84 partidas disputadas entre as seleções, os brasileiros somam 50 vitórias, contra apenas 11 dos paraguaios. Outros 22 encontros terminaram empatados.

Quando o mando de campo é brasileiro, o domínio se acentua. Em 34 jogos disputados em solo nacional, a Seleção venceu 24 vezes, sofreu apenas uma derrota e empatou nove. Essa única vitória paraguaia em território brasileiro ocorreu em um amistoso realizado em 2002, na Arena Castelão, em Fortaleza.

Pelas Eliminatórias, o retrospecto também é amplamente favorável ao Brasil. O Paraguai jamais venceu como visitante nesse tipo de competição. A vitória mais recente dos paraguaios, no entanto, aconteceu em setembro de 2024, em Assunção. Na ocasião, os donos da casa venceram por 1 a 0, com gol do meio-campista Diego Gómez. Dorival Júnior era o técnico da Seleção Brasileira naquela partida.

Confira as informações do jogo entre Brasil x Paraguai

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil x Paraguai

ELIMINATÓRIAS DA COPA

📆 Data e horário: terça-feira (10), às 21h45 (horário de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo

📺 Onde assistir: TV Globo e Sportv

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

🖥️ VAR: Juan Soto (VEN)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson (Estêvão); Raphinha, Richarlison (Matheus Cunha) e Vinicius Júnior; (Técnico: Carlo Ancelotti)

PARAGUAI: Gatito Fernández; José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete e Júnior Alonso; Matías Galarza, Diego Gómez, Andrés Cubas e Miguel Almirón; A. Sanabria e Julio Enciso; (Técnico: Gustavo Alfaro)