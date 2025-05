Convocado pela Seleção, Antony define futuro no Real Betis

Antony anunciou, neste sábado (31), sua saída do Real Betis. O brasileiro havia sido emprestado pelo Manchester United ao clube da Andaluzia, e existiam possibilidades de uma compra em definitivo por parte da diretoria espanhola, mas o acordo não acontecerá.

Com o fim do vínculo junto aos Verdiblancos, o ponta-direita retornará a Carrington para ser utilizado por Rúben Amorim. Porém, com a crise financeira vivida pelos Red Devils, é possível que o atleta seja colocado à venda no mercado de transferências do verão europeu.

Nas redes sociais, Antony publicou um vídeo com momentos de sua passagem no Benito Villamarín, e agradeceu pelo momento de recuperação psicológica, após a enxurrada de críticas e o momento negativo vivido na Inglaterra.

"Hoje chegou o dia de agradecer a um dos capítulos mais bonitos da minha vida. E enquanto escrevo esta página da minha história, eu preciso dizer por que vocês foram e sempre serão tão especiais para mim. Desde pequeno, o futebol não era só um sonho ou minha única chance de mudar de vida, como tantos dizem por aí. Para mim, era mais do que isso, era minha alegria. Enquanto muitos viam no fuebol uma saída, eu via uma chegada. O únuico lugar onde eu me sentia inteiro, e contava os minutos para correr atrás da bola. Jogar não era refúgio, era destino, felicidade pura. A vida me levou longe, da favela ao mundo. Saí do Brasil, joguei na Holanda, na Inglaterra, deixei de ser só um menino e me tornei um pai. Muita coisa musou, mas o futebol sempre esteve ali. Sempre foi meu porto seguro. Até que um dia, tudo desabou, do céu ao inferno. A bola deixou de entrar, a alegria foi sumindo, meu mundo escureceu, e eu comecei a duvidar de mim mesmo, do meu talento e da minha paixão pelo futebol. Foi então que o futebol me deu o último presente: vocês. Quando cheguei aqui, não sabia o que esperar, mas nem nos meus melhores sonhos imaginei encontrar o que encontrei. Desde o primeiro passo neste clube, senti algo diferente. Era como voltar para casa, encontrar um pedaço de mim que eu achava que tinha perdido. Com vocês, voltei a sorrir, reencontrei o menino lá de trás. Aquele que amava o futebol com todo o coração. Com vocês, o futebol voltou a ser amor. O amor verdadeiro. Obrigado por me acolherem como um dos seus. Obrigado por me devolver a alegria de jogar futebol, e obrigado por me lembrarem por que me apaixonei pelo jogo. Minha casa, minha gente, muito Betis. Sempre."

🟢⚪ A passagem de Antony pelo Real Betis

Antony foi emprestado pelo United em janeiro ao Betis, depois de uma série de críticas e a perda de espaço tanto com Erik ten Hag quanto com Rúben Amorim. Depois de sua chegada à Andaluzia, o atacante se tornou titular sob o comando de Manuel Pellegrini, e participou de 15 gols em 26 partidas na trajetória pelo clube.

O caminho poderia ser coroado com um título europeu. Depois de grande campanha, a equipe chegou à final da Conference League diante do Chelsea, e saiu na frente com gol de Ezzalzouli, mas sofreu a virada para 4 a 1 ainda no tempo normal e amargou o vice continental.

Antony em ação pelo Betis em jogo do Campeonato Espanhol (Foto: Cristina Quicler/AFP)

A boa trajetória na Espanha rendeu ao brasileiro uma convocação para a Seleção. Na primeira lista do técnico Carlo Ancelotti, o ponta foi lembrado e está relacionado para os confrontos com Equador e Paraguai, nos dias 5 e 10 de junho, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.