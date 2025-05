Nesta quarta-feira (28), acontece a grande final da Conference League de 2024/25, entre Real Betis e Chelsea. Buscando seu primeiro título internacional na história, o time espanhol vai a campo visando a conquista histórica da Conference. No duelo contra o seu antigo mentor, Enzo Maresca, Manuel Pellegrini divulgou os 11 iniciais que irão atrás da glória. Confira:

O Real Betis vem com força máxima para o confronto. Contando com a estrela de Isco, que nunca perdeu uma final de uma competição internacional que jogou, a equipe espanhola vai a campo com tudo que pode oferecer. Outro destaque para o duelo é o brasileiro Antony, que foi o grande protagonista do time na semifinal, participando de três dos quatro gols marcados contra a Fiorentina, sendo dois golaços e uma assistência decisiva.

Fiorentina e Real Betis no confronto válido pela semifinal da Conference League (Foto: Divulgação/Instagram)

🟢 Escalação do Real Betis para a final da Conference League

⚽ GOL: Adrián

⚽ LTD: Ricardo Rodríguez

⚽ ZAG: Natan

⚽ ZAG: Marc Bartra

⚽ LTE: Sabaly

⚽ MEI: Fornals

⚽ MEI: Johnny Cardoso

⚽ MEI: Isco

⚽ PTD: Ezzalzouli

⚽ PTE: Antony

⚽ ATA: Bakambu

Real Betis e Chelsea se enfrentam em duelo válido pela grande final da Conference League. A partida acontece nesta quarta-feira (28), no Tarczynski Arena Wroclaw, em Breslávia (POL), às 16h (de Brasília), com transmissão ao vivo e exclusiva da CazéTV (YouTube e Prime Video). ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

