Após uma grande passagem no Real Betis, Antony anunciou a sua saída do clube espanhol no último sábado (31). O jogador estava emprestado ao Manchester United, e deve estar de volta à equipe. Entretanto, vivendo em uma crise financeira, é possível que os Red Devils não mantenham o atleta para a próxima temporada, o que levou o Bayer Leverkusen a abrir os olhos em um possível movimento pelo jogador.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Apesar de não ter conseguido a prorrogação do empréstimo nem uma contratação em definitivo, o Real Betis continua monitorando o futuro de Antony no Manchester United. No entanto, o clube espanhol pode ter um concorrente de peso na disputa pelo jogador: o Bayer Leverkusen.

continua após a publicidade

Com a iminente saída de Florian Wirtz, o clube alemão traça um plano para reforçar seu setor ofensivo, e Antony aparece como um dos nomes preferidos. Erik ten Hag, que assumiu o time no lugar de Xabi Alonso, já trabalhou com o brasileiro no Ajax - onde ele viveu seu melhor momento - e também no Manchester United, onde foi responsável por solicitar sua contratação. A ligação com o técnico, além da parceria construída ao longo dos anos no futebol europeu, pode pesar bastante em uma possível ida de Antony ao Leverkusen.

Antony em ação pelo Betis em jogo do Campeonato Espanhol (Foto: Cristina Quicler/AFP)

➡️Presidente do PSG manda recado para Mbappé após título da Champions

Entretanto, o Real Betis não estaria jogando a toalha na corrida pelo brasileiro. A adição de Antony, em janeiro, foi muito positiva à equipe de Andaluzia e, por isso, o jogador seria muito importante para o time. Sabendo disso, o clube estaria torcendo para o Manchester United querer um novo empréstimo, já que não teria chances de competir com outra agremiação por uma transferência definitiva.

continua após a publicidade

A passagem de Antony pelo Real Betis

Antony foi emprestado pelo United em janeiro ao Betis, depois de uma série de críticas e a perda de espaço tanto com Erik ten Hag quanto com Rúben Amorim. Depois de sua chegada à Andaluzia, o atacante se tornou titular sob o comando de Manuel Pellegrini, e participou de 15 gols em 26 partidas na trajetória pelo clube.

O caminho poderia ser coroado com um título europeu. Depois de grande campanha, a equipe chegou à final da Conference League diante do Chelsea, e saiu na frente com gol de Ezzalzouli, mas sofreu a virada para 4 a 1 ainda no tempo regulamentar e amargou o vice continental.

A boa trajetória na Espanha rendeu ao brasileiro uma convocação para a Seleção. Na primeira lista do técnico Carlo Ancelotti, o ponta foi lembrado e está relacionado para os confrontos com Equador e Paraguai, nos dias 5 e 10 de junho, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.