Fora dos planos do United, Antony entra na mira de clube italiano

Depois de se reerguer na carreira pelo Real Betis, o atacante Antony está de malas prontas para voltar ao Manchester United. Sem dinheiro para comprá-lo em definitivo, o clube espanhol nada pode fazer ao término do empréstimo do jogador. Fato é que o brasileiro não será aproveitado por Rúben Amorim e voltará a ficar disponível no mercado. Neste sentido, a Juventus destoa como uma das interessadas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Informações dos jornalistas André Hernan e Felipe Silva, do "UOL", indicam que a Velha Senhora colocou Antony em sua lista de eventuais reforços para a próxima temporada. O brasileiro de 25 anos é bem avaliado pela diretoria desde o início do ano e, hoje, estuda uma investida na janela de transferências.

continua após a publicidade

Antony tem contrato junto ao Manchester United até junho de 2027. Informações de veículos britânicos indicam que os Diabos Vermelhos estariam dispostos a negociá-lo por cerca de 30 milhões de libras (R$ 228 milhões). O clube inglês também vê sua saída com bons olhos para diminuir gastos, já que o brasileiro tem salário na casa dos 12 milhões de euros (R$ 77,47 milhões) por ano.

Além da Juventus, o Bayer Leverkusen é outro time que estaria monitorando a situação de Antony. O interesse se deve especialmente pela chegada de Erik ten Hag, treinador que foi o responsável por contratá-lo no Manchester United.

continua após a publicidade

➡️ Fair Play Financeiro: entenda a importância e como funciona

Pelo Betis, Antony reencontrou seu bom futebol e voltou a se destacar ao ponto de ser convocado pela Seleção Brasileira. Em poucos meses pelo clube espanhol, o atacante marcou nove gols e contribuiu com cinco assistências, sendo protagonista do time que foi vice da Conference League.

Despedida emocionante de Antony no Betis

Antony fez um gol e deu uma assistência para levar o Real Betis à final da Conference (Reprodução: Antony)

Por ter desempenhado em alto nível, Antony logo criou um forte laço com o Real Betis na Espanha. Nos últimos dias, ao fim da temporada, o brasileiro publicou despedida emocionante, com recado especial para os torcedores verdiblancos.

"Desde o momento em que cheguei, senti que estava em casa. Com vocês, voltei a sorrir. Encontrei a criança que amava o futebol de todo coração. O futebol virou amor novamente, amor verdadeiro. Obrigado por me receberem como família e por me lembrarem por que me apaixonei por esse esporte. Meu lar, meu povo, sempre muito Betis", escreveu.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.