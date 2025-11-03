menu hamburguer
Futebol Internacional

Ancelotti convoca Seleção: Endrick e brasileiros do Real Madrid ganham destaque

Jogadores do maior clube do mundo participaram da vitória por 4 a 0 contra o Valencia

pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Nathalia Gomes
Dia 03/11/2025
12:56
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-TRAINING
imagem cameraElenco do Real Madrid durante treinamento na véspera do jogo da Champions League contra o Liverpool, em Valdebebas (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Real Madrid venceu o Valencia por 4 a 0 neste sábado (1), no Santiago Bernabéu, em partida válida pela décima primeira rodada da La Liga. Todos os brasileiros disponíveis participaram da partidaEndrick saiu do banco de reservas e disputou seus primeiros minutos na temporada, enquanto Vini Jr teve atuação regular, mas desperdiçou um pênalti ainda no primeiro tempo — sob os olhares de Virginia Fonseca — e foi substituído na segunda etapa por Rodrygo. Um dos melhores do elenco nesta temporada, Eder Militão manteve-se seguro na defesa durante toda a partida.

Dois dias após a partida, há uma convocação da Seleção Brasileira a ser realizada pelo técnico Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (3), às 15h (de Brasília), para os últimos compromissos em 2025. A equipe nacional disputará amistosos contra Senegal, em 15 de novembro, em Londres, e contra a Tunísia, em 18 de novembro, em Lille.

Com todos os nomes bem fisicamente, deve ser possível observar a presença de três dos quatro brasileiros que atuam pelo Madrid na Seleção de Ancelotti: Vini Jr, Rodrygo e Militão. Em 2025/26, os dois primeiros disputam a vaga de ponta-esquerda titular sob a orientação do técnico Xabi Alonso, mas na Amarelinha conseguem atuar juntos. Desse modo, o Garoto do Ninho costuma iniciar pelo lado esquerdo do ataque, com participações esporádicas pelo centro do campo, enquanto o Menino da Vila circula por diferentes posições ofensivas. O zagueiro, formado em Cotia, consolidou-se como um dos principais nomes da defesa canarinho e ainda oferece alternativa para atuar como lateral-direito quando necessário.

A grande novidade foi Endrick, que estreou pelo Real nesta temporada, atuando por 11 minutos. Até então, o camisa 9 era o único jogador de linha do elenco fisicamente apto que ainda não havia entrado em campo desde a chegada de Xabi ao comando técnico.

O futuro do Cria da Academia no clube permanece incerto. O atacante avalia a possibilidade de uma saída temporária por empréstimo até o início da Copa do Mundo de 2026, com o objetivo de manter ritmo de jogo e chegar em plena forma para defender seu país no torneio. Vale destacar que a posição de centroavante permanece em aberta, com diversos nomes à disposição para a função. Agora, confira os números dos brasileiros na última exibição do Real antes da convocação da Seleção de Ancelotti:

Éder Militão 🛡️

⏱️ Minutos jogados: 90
🛡️ Desarmes: 3/3 (100%)
🚫 Interceptações: 1
💪 Duelos: 11 disputados/5 ganhos
⚽ Recuperações: 7
❌ Faltas: 3
🔁 Perdas de posse: 8
🎯 Passes certos: 52/58 (90%)
📈 Passes no campo adversário: 31/36 (86%)
📡 Passes longos: 2/5 (40%)

📊 Resumo: firme defensivamente, seguro na saída de bola e com boa precisão nos passes.

Endrick 👶

⏱️ Minutos jogados: 11
💪 Duelos pelo chão: 2/2 (100%)
💫 Dribles: 1/1 (100%)
💔 Perdas de posse: 1

📊 Resumo: pouco tempo em campo, mas entrou com intensidade e venceu todos os duelos.

Rodrygo 🚀

⏱️ Minutos jogados: 11
🎯 xG: 0.04 | xA: 0.01
💥 Finalizações: 1 (nenhuma no gol)
👟 Passes certos: 5/5 (100%)
⚔️ Duelos pelo chão: 2 (0 ganhos)
💔 Perdas de posse: 1

📊 Resumo: entrada curta, passes seguros, mas pouca influência ofensiva.

Vini Jr ⚡

⏱️ Minutos jogados: 79
🎯 xG: 0.87 | xA: 0.33
💥 Finalizações: 3 (2 no alvo)
😣 Grandes chances perdidas: 1
Pênalti perdido: 1
Dribles: 5 (2 certos)
👣 Ações com a bola: 87
💔 Perdas de posse: 21
📬 Passes certos: 55/67 (82%)
📈 Passes no campo adversário: 46/60 (77%)
🎯 Passes decisivos: 3

📊 Resumo: muito participativo, criou e finalizou bem, mas desperdiçou oportunidades.

Seleção/Ancelotti: Kylian Mbappé exibe sua Chuteira de Ouro ao lado dos companheiros antes do jogo entre Real Madrid e Valencia (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)
Kylian Mbappé exibe sua Chuteira de Ouro ao lado dos companheiros antes do jogo entre Real Madrid e Valencia (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

