Virginia 'atrapalha' Vini Jr e Endrick estreia: Real Madrid vence o Valencia por 4 a 0
Triunfo garante a equipe merengue na liderança do campeonato com 30 pontos
- Matéria
- Mais Notícias
O Real Madrid venceu o Valencia por 4 a 0 neste sábado (1), no Santiago Bernabéu, em partida válida pela décima primeira rodada da La Liga. Todos os brasileiros disponíveis participaram da partida: Endrick saiu do banco de reservas e disputou seus primeiros minutos na temporada, enquanto Vini Jr teve atuação regular, mas desperdiçou um pênalti ainda no primeiro tempo — sob os olhares de Virginia Fonseca — e foi substituído na segunda etapa por Rodrygo. Um dos melhores do elenco nesta temporada, Eder Militão manteve-se seguro na defesa durante toda a partida.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Faltam 48 gols: Cristiano Ronaldo marca duas vezes e garante vitória de virada do Al-Nassr; veja vídeo
Futebol Internacional01/11/2025
- Futebol Internacional
Vem, PSG! Bayern vence Leverkusen por 3 a 0 com time misto na Bundesliga
Futebol Internacional01/11/2025
- Futebol Internacional
Atacante da Seleção Brasileira desencanta, e Chelsea vence Tottenham na Premier League
Futebol Internacional01/11/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Com o resultado, a equipe liderada por Xabi Alonso mantém-se cada vez mais líder da La Liga após 11 rodadas, com dez vitórias, um empate, 26 gols marcados e 10 sofridos. O time liderado por Carlos Corberán, por sua vez, ocupa a 18ª posição, antepenúltima da tabela, somando nove pontos, com duas vitórias, três empates, seis derrotas, seis gols marcados e 11 sofridos.
Como foi a partida? ⚽
O placar foi aberto por Kylian Mbappé, de pênalti, aos 19 minutos do primeiro tempo, com cobrança firme no canto direito do goleiro, que pulou para a esquerda. 1 a 0 para o Real Madrid. Aos 31', o segundo começou em troca de passes pelo lado esquerdo do meio-campo, quando Jude Bellingham lançou Arda Güler, e — em parceria que resultou em mais um gol nesta temporada — deu assistência para o francês concluir de canhota na parte direita da pequena área, o segundo dele na partida. 2 a 0 para o Real Madrid.
Aos 44', Bellingham driblou a marcação em dois toques e concluiu rasteiro com a perna direita no canto esquerdo do goleiro adversário. 3 a 0 para o Real Madrid. O último gol da partida, que encerrou a noite, foi marcado por Álvaro Carreras, aos 37', com um chute de rara precisão pelo lado esquerdo do ataque; a bola, executada quase em ângulo, encontrou o canto do gol adversário, sem oferecer qualquer chance ao oponente. 4 a 0 para o Real Madrid.
O que vem por aí? 🔎
O próximo compromisso do Real Madrid é uma das partidas mais aguardadas da semana: a equipe enfrenta o Liverpool, em Anfield, nesta terça-feira (4), às 17h (de Brasília), pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. O Valencia, por outro lado, tem a semana livre e só retorna ao campo no próximo domingo (9), às 14h ( de Brasília), contra o Real Betis, no Mestalla.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias