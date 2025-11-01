menu hamburguer
Virginia 'atrapalha' Vini Jr e Endrick estreia: Real Madrid vence o Valencia por 4 a 0

Triunfo garante a equipe merengue na liderança do campeonato com 30 pontos

O Real Madrid venceu o Valencia por 4 a 0 neste sábado (1), no Santiago Bernabéu, em partida válida pela décima primeira rodada da La Liga. Todos os brasileiros disponíveis participaram da partida: Endrick saiu do banco de reservas e disputou seus primeiros minutos na temporada, enquanto Vini Jr teve atuação regular, mas desperdiçou um pênalti ainda no primeiro tempo — sob os olhares de Virginia Fonseca — e foi substituído na segunda etapa por Rodrygo. Um dos melhores do elenco nesta temporada, Eder Militão manteve-se seguro na defesa durante toda a partida.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado, a equipe liderada por Xabi Alonso mantém-se cada vez mais líder da La Liga após 11 rodadas, com dez vitórias, um empate, 26 gols marcados e 10 sofridos. O time liderado por Carlos Corberán, por sua vez, ocupa a 18ª posição, antepenúltima da tabela, somando nove pontos, com duas vitórias, três empates, seis derrotas, seis gols marcados e 11 sofridos.

Como foi a partida? ⚽

O placar foi aberto por Kylian Mbappé, de pênalti, aos 19 minutos do primeiro tempo, com cobrança firme no canto direito do goleiro, que pulou para a esquerda. 1 a 0 para o Real Madrid. Aos 31', o segundo começou em troca de passes pelo lado esquerdo do meio-campo, quando Jude Bellingham lançou Arda Güler, e — em parceria que resultou em mais um gol nesta temporada — deu assistência para o francês concluir de canhota na parte direita da pequena área, o segundo dele na partida. 2 a 0 para o Real Madrid.

Aos 44', Bellingham driblou a marcação em dois toques e concluiu rasteiro com a perna direita no canto esquerdo do goleiro adversário. 3 a 0 para o Real Madrid. O último gol da partida, que encerrou a noite, foi marcado por Álvaro Carreras, aos 37', com um chute de rara precisão pelo lado esquerdo do ataque; a bola, executada quase em ângulo, encontrou o canto do gol adversário, sem oferecer qualquer chance ao oponente. 4 a 0 para o Real Madrid.

O que vem por aí? 🔎

O próximo compromisso do Real Madrid é uma das partidas mais aguardadas da semana: a equipe enfrenta o Liverpool, em Anfield, nesta terça-feira (4), às 17h (de Brasília), pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. O Valencia, por outro lado, tem a semana livre e só retorna ao campo no próximo domingo (9), às 14h ( de Brasília), contra o Real Betis, no Mestalla.

