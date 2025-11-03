Convocação da Seleção: saiba a agenda do Brasil na próxima Data Fifa
Carlo Ancelotti convoca jogadores para amistosos contra Senegal e Tunísia
O técnico Carlo Ancelotti convoca a Seleção Brasileira nesta segunda-feira (3) para os compromissos da Data Fifa de novembro. A lista com os nomes para os amistosos contra Senegal e Tunísia, os últimos em 2025, será anunciada na sede da CBF, no Rio de Janeiro, às 15h (de Brasília).
Essa será mais uma oportunidade para o treinador italiano observar os jogadores da Seleção Brasileira visando a Copa do Mundo de 2026. O primeiro compromisso, contra Senegal, será no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra. A bola rola às 13h (de Brasília) do dia 15 de novembro. Posteriormente, no dia 18, às 16h30, a Canarinho encara a Tunísia. O jogo será no Decathlon Stadium, em Lille, na França.
Quando os jogadores se apresentam na Seleção?
Os jogadores convocados começam a se apresentar no dia 9 de novembro. Os treinos para enfrentar o Senegal acontecerão no CT do Arsenal. Na véspera da partida haverá uma atividade no local do jogo. Já na França, para o duelo com a Tunísia, haverá treinamento apenas no Decathlon Stadium.
Planejamento para 2026
Após os amistosos de novembro, o Brasil tem engatilhado, já para o início do próximo do ano, jogos contra a França e outra seleção europeia. Duas equipes cotadas são a Holanda e a Croácia.
Convocação da Seleção Brasileira: informações
🗓️ Data: segunda-feira, 3 de novembro de 2025
🕒 Horário: 15h (de Brasília)
📍 Local: sede da CBF, Rio de Janeiro (RJ)
🖥️ Onde assistir: CBF TV (Youtube)
