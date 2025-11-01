menu hamburguer
Futebol Internacional

Vini Jr comete vexame em Real Madrid x Valencia, e web aponta culpada: 'Virginia'

Lance aconteceu aos 43 minutos do primeiro tempo

Pedro Ernesto
01/11/2025
18:18
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-VALENCIA
Vini Jr, do Real Madrid, cai durante a partida contra o Valencia (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Real Madrid está vencendo Valencia por 3 a 0, no Santiago Bernabéu, em partida válida pela décima primeira rodada de La Liga. Kylian Mbappé marcou dois gols, enquanto Jude Bellingham completou o placar nos minutos finais da etapa inicial. Contudo, Vini Jr desperdiçou uma cobrança de pênalti ao chutar no meio do gol, com defesa do goleiro Julen Agirrezabala.

Em lance que gerou o segundo pênalti a favor do Madrid na partida, Álvaro Carreras ficou com a bola após sobra na área e foi derrubado por Thierry Correia, aos 42 minutos. Mesmo com chance de completar um hat-trick ainda no primeiro tempo, Mbappé passou a bola para Vinícius, que não aproveitou a oportunidade. Pouco depois, aos 44', Bellingham marcou com um belo gol individual pelo lado esquerdo, driblando a marcação em dois toques e finalizando rasteiro com a perna direita no canto esquerdo do goleiro adversário.

Antes, Mbappé havia colocado a vitória do Real em posição confortável, primeiro ao converter um pênalti com cobrança firme e cruzada no canto direito do goleiro, que se esticou para o lado oposto, aos 19. Em seguida, aos 31', ao marcar com a perna esquerda na pequena área, após receber passe de Arda Güler pelo lado esquerdo.

Nas redes sociais, torcedores criticaram o camisa 7 merengue por não converter o pênalti em uma partida considerada sem pressão, especialmente após o resultado já estar favorável ao Madrid. Entretanto, o principal motivo citado pelos internautas para o erro do jogador foi a presença de sua namorada, Virginia Fonseca, no Santiago Bernabéu. A seguir, algumas reações sobre o lance e a influência da brasileira:

Vini Jr, do Real Madrid, disputa a bola com o goleiro Julen Agirrezabala, do Valencia (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

