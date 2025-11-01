Vini Jr comete vexame em Real Madrid x Valencia, e web aponta culpada: 'Virginia'
Lance aconteceu aos 43 minutos do primeiro tempo
- Matéria
- Mais Notícias
O Real Madrid está vencendo Valencia por 3 a 0, no Santiago Bernabéu, em partida válida pela décima primeira rodada de La Liga. Kylian Mbappé marcou dois gols, enquanto Jude Bellingham completou o placar nos minutos finais da etapa inicial. Contudo, Vini Jr desperdiçou uma cobrança de pênalti ao chutar no meio do gol, com defesa do goleiro Julen Agirrezabala.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Faltam 48 gols: Cristiano Ronaldo marca duas vezes e garante vitória de virada do Al-Nassr; veja vídeo
Futebol Internacional01/11/2025
- Futebol Internacional
Vem, PSG! Bayern vence Leverkusen por 3 a 0 com time misto na Bundesliga
Futebol Internacional01/11/2025
- Futebol Internacional
Atacante da Seleção Brasileira desencanta, e Chelsea vence Tottenham na Premier League
Futebol Internacional01/11/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Em lance que gerou o segundo pênalti a favor do Madrid na partida, Álvaro Carreras ficou com a bola após sobra na área e foi derrubado por Thierry Correia, aos 42 minutos. Mesmo com chance de completar um hat-trick ainda no primeiro tempo, Mbappé passou a bola para Vinícius, que não aproveitou a oportunidade. Pouco depois, aos 44', Bellingham marcou com um belo gol individual pelo lado esquerdo, driblando a marcação em dois toques e finalizando rasteiro com a perna direita no canto esquerdo do goleiro adversário.
Antes, Mbappé havia colocado a vitória do Real em posição confortável, primeiro ao converter um pênalti com cobrança firme e cruzada no canto direito do goleiro, que se esticou para o lado oposto, aos 19. Em seguida, aos 31', ao marcar com a perna esquerda na pequena área, após receber passe de Arda Güler pelo lado esquerdo.
Nas redes sociais, torcedores criticaram o camisa 7 merengue por não converter o pênalti em uma partida considerada sem pressão, especialmente após o resultado já estar favorável ao Madrid. Entretanto, o principal motivo citado pelos internautas para o erro do jogador foi a presença de sua namorada, Virginia Fonseca, no Santiago Bernabéu. A seguir, algumas reações sobre o lance e a influência da brasileira:
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias