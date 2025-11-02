Convocação da Seleção Brasileira: horário e onde assistir ao anúncio da lista de Ancelotti
Técnico italiano convoca Brasil para amistosos com Senegal e Tunísia
O técnico Carlo Ancelotti vai anunciar nesta segunda-feira (3), às 15h (de Brasília), a convocação da Seleção Brasileira para os compromissos da Data Fifa de novembro. Ao todo, serão dois amistosos.
A Seleção irá enfrentar o Senegal no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra. O jogo será no dia 15 de novembro, às 13h (de Brasília). No dia 18, às 16h30 (de Brasília), encara também a Tunísia, em partida que acontece no Decathlon Stadium, em Lille, na França. Os jogos serão importantes pensando na preparação para a Copa do Mundo de 2026.
Esta será a quarta Data Fifa de Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira. Serão chamados até 26 jogadores para compor o elenco do Brasil. No dia 5 de dezembro, o Brasil conhecerá seus adversários da fase de grupos na Copa do Mundo.
Neste domingo (2), o técnico esteve presente em São Januário para acompanhar o jogo entre Vasco e São Paulo, pensando nos últimos ajustes para a convocação, que deve contar com algumas novidades na lista.
Convocação da Seleção Brasileira: informações
🗓️ Data: segunda-feira, 3 de novembro de 2025
🕒 Horário: 15h (de Brasília)
📍 Local: sede da CBF, Rio de Janeiro (RJ)
🖥️ Onde assistir: CBF TV (Youtube)
