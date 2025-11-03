Seleção Brasileira: IA antecipa convocação de Carlo Ancelotti

A menos de um ano da Copa do Mundo de 2026, uma simulação feita pela inteligência artificial "Chat GPT" antecipou os 26 nomes que Carlo Ancelotti deve anunciar na última convocação da Seleção Brasileira em 2025 — um grupo que mescla estrelas consolidadas, jovens promessas e a marca da disciplina tática que o técnico italiano impôs ao time canarinho.

continua após a publicidade

➡️ Atitude de Ancelotti em Vasco x São Paulo repercute: 'Não vai querer'

IA faz projeção da convocação da Seleção de Ancelotti

🧤Goleiros (3)

Alisson (Liverpool) – segue como o titular absoluto.

Ederson (Manchester City) – confiança total de Ancelotti, alterna com Alisson.

Bento (Athletico-PR) – jovem destaque no Brasil, reserva frequente nas listas.

🛡️Laterais (4)

Danilo (Juventus) – liderança e experiência, capitão em várias partidas.

Yan Couto (Girona/City) – cresceu muito em 2025, ofensivo e confiável.

Guilherme Arana (Atlético-MG) – consolidado no setor esquerdo.

Wendell (Porto) – regularidade e consistência o mantêm entre os nomes.

continua após a publicidade

🧱Zagueiros (4)

Marquinhos (PSG) – titular e líder técnico.

Gabriel Magalhães (Arsenal) – cada vez mais sólido e maduro.

Éder Militão (Real Madrid) – recuperado, ganha espaço com Ancelotti.

Murilo (Palmeiras) – aposta nacional, forte fisicamente e com boa saída.

⚙️Volantes (4)

Bruno Guimarães (Newcastle) – dono do meio-campo, intocável.

João Gomes (Wolverhampton) – intensidade e marcação que Ancelotti adora.

André (Fluminense) – perfil de primeiro volante clássico, bom passe.

Casemiro (Manchester United) – presença veterana, mesmo em fase de transição.

continua após a publicidade

🎨 Meias (4)

Lucas Paquetá (West Ham) – fundamental na articulação ofensiva.

Raphael Veiga (Palmeiras) – regularidade e bola parada decisiva.

Rodrygo (Real Madrid) – pode jogar por dentro ou pelos lados.

Endrick (Real Madrid) – já consolidado como nova joia da Seleção.

⚡Pontas (5)

Vinícius Júnior (Real Madrid) – estrela do time, titular absoluto.

Raphinha (Barcelona) – confiança do técnico, taticamente disciplinado.

Gabriel Martinelli (Arsenal) – explosão e intensidade no ataque.

Savinho (Girona/City) – um dos grandes destaques jovens de 2025.

Antony (Manchester United) – ainda com prestígio de Ancelotti, mas sob disputa.

🎯Centroavantes (2)

Vitor Roque (Palmeiras) – versátil e pressão alta.

Evanílson (Porto) – fase goleadora na Europa o coloca na frente da concorrência.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Última Data Fifa de 2025

O técnico Carlo Ancelotti vai anunciar nesta segunda-feira (3), às 15h (de Brasília), a convocação da Seleção Brasileira para os compromissos da Data Fifa de novembro. Ao todo, serão dois amistosos, o primeiro contra o Senegal, dia 15, em Londres; e Tunísia, três dias depois, em Lille, na França.

Horário e onde assistir à convocação da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti

🗓️ Data: segunda-feira, 3 de novembro de 2025

🕒 Horário: 15h (de Brasília)

📍 Local: sede da CBF, Rio de Janeiro (RJ)

🖥️ Onde assistir: CBF TV (Youtube)