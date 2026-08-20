São Paulo bate o martelo sobre negociação com Jamie Vardy Jogador tem 39 anos e estava livre no mercado

O São Paulo tomou uma decisão e não deve seguir com a negociação de Jamie Vardy. A discussão em cima do jogador veio à tona durante o final de semana. Aos 39 anos, Vardy está livre no mercado, mas o São Paulo não pensa em investir na sua negociação com seus agentes. O atleta deixou a Cremonese no último mês.

Existem dois pontos que surgem como empecilhos: valores e idade. Aos 39 anos, Vardy teria um salário que foge da realidade financeira do Tricolor. Além disso, a idade mais avançada também desanimou parte da cúpula são-paulina.

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Na última semana, o São Paulo anunciou a renovação de Jonathan Calleri. Isso também foi um fator que pesou. Com Calleri garantido, o Tricolor também conta com mais nomes para a posição, como Ryan Francisco - visto como uma das promessas de Cotia -, e André Silva.

Só nesta janela, o São Paulo acertou as contratações do zagueiro português Domingos Duarte e do lateral-direito luso-angolano Aurélio Buta, ambos sem precisar desembolsar nenhum valor. O Tricolor leva a questão salarial em conta também. O time vive um dos momentos mais delicados e complicados de toda a sua história.

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Vardy estava livre no mercado (Foto: RUI VIEIRA / POOL / AFP)

Leitores do Lance! desaprovaram vinda de Vardy

O Lance! abriu uma votação para saber a opinião dos torcedores sobre uma possível contratação de Vardy pelo São Paulo. Até o momento, 67% dos participantes consideram que o atacante, próximo dos 40 anos, não seria um investimento interessante, enquanto 33% defendem a chegada do inglês, destacando seu histórico como goleador.