Alvo do Barcelona, Nico Williams diz ‘não’ a gigante europeu

Em momento de indecisão sobre o futuro da carreira, o atacante Nico Williams, alvo do Barcelona e craque da seleção da Espanha, se recusou a negociar sua ida ao Bayern de Munique por hora. Segundo informações do jornal espanhol "Sport", a joia colocou o Barça como prioridade na próxima temporada e deseja que a situação com o clube seja resolvida.

Os movimentos do Bayern pela contratação do jogador do Athletic Bilbao começaram depois que uma chegada de Florian Wirtz foi descartada, visto que o meia alemão preferiu assinar com o Liverpool. Os Bávaros decidiram apostar em Nico Williams e, ainda de acordo com o diário, houve uma primeira proposta, mas o jogador preferiu enviar seu representante a Barcelona para saber da disposição do clube catalão em contratá-lo.

Essa foi a segunda investida que o Bayern tentou por Nico diante da insegurança em relação ao acerto com o Barça. Agora com a negativa, a direção alemã passou a considerar outras opções para reforçar o ataque: Luis Díaz, do Liverpool, Rashford, do Manchester United, e Rafael Leão, do Milan.

Entenda a novela entre Nico Williams e Barcelona

Sonho de consumo do Barcelona, Nico Williams estaria muito perto de vestir a camisa blaugrana. Entretanto, o Athletic Bilbao vem fazendo jogo duro para a concluir a movimentação do atacante ao time. Desta vez, a equipe do país Basco afirmou que, caso os catalães queiram o jogador, vai ter que pagar a multa rescisória, sem negociação.

A posição da diretoria do Athletic Bilbao é clara: não há espaço para negociação, parcelamento ou qualquer tipo de acordo alternativo. A única forma de Nico Williams se juntar ao Barcelona seria mediante ao pagamento da cláusula de rescisão de forma integral, e caso contrário, a transferência não será concluída.

A decisão do Athletic de não negociar frustra os planos do Barcelona, que esperava encontrar uma forma de facilitar a contratação. A diretoria do Barça até pensou em pedir que o próprio Nico conversasse com o clube para tentar uma saída amigável. Mas essa ideia não deve ir adiante: se o jogador fizer esse pedido ao presidente do Athletic Bilbao, a resposta será um “não” direto, sem chances de acordo.

