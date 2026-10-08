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Yanne, goleira da Seleção, fala sobre primeira convocação e sonho da Copa de 2027

Goleira vive primeira experiência com a equipe principal e destaca emoção de defender o Brasil antes do Mundial

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 13:44
Atualizado há 1 minutos
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Yanne, de cabelo preso, sorridente com casaco da Seleção Brasileira
Yanne celebra primeira convocação para a Seleção (Foto: Samara Moumei / CBF)

A primeira convocação de Yanne para a Seleção Brasileira Principal abriu um novo capítulo na carreira da goleira. Depois de defender o Brasil nas categorias de base, a jogadora vive a primeira experiência com o grupo principal sob o comando de Arthur Elias.

A chegada foi cercada de expectativa. Yanne conta que ficou ansiosa para conhecer a rotina da equipe e destacou a recepção das companheiras e da comissão técnica.

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— Foi muito emocionante, uma emoção genuína. Estou muito grata por estar aqui. As meninas me receberam super bem, a comissão também. Eu estava muito ansiosa para vivenciar isso aqui. É muito gratificante, uma emoção que eu nunca tinha sentido, mesmo já tendo sido convocada para a Sub-20. A gente sabe que chegar à etapa profissional é um passo muito grande — afirmou.

A convocação ganhou repercussão em diferentes regiões do país. Natural da Bahia, Yanne esperava receber o carinho de pessoas próximas e se surpreendeu com as mensagens que chegaram de outros estados.

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— Eu não imaginava a proporção que a minha convocação teria. Pensei que talvez fosse chegar na Bahia, no Nordeste, mas foi o Brasil inteiro comemorando. Fico muito feliz que o meu trabalho possa inspirar não só as pessoas da minha região, mas também de outros lugares — contou.

Entre as mensagens recebidas, estavam as de meninas de Porto Alegre que queriam acompanhar de perto a primeira passagem da goleira pela Seleção Principal.

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— Recebi mensagens de meninas aqui de Porto Alegre me parabenizando, falando que queriam estar na partida. Eu fico realmente muito feliz e querendo cada vez mais evoluir, buscar estar aqui sempre para que eu possa devolver um pouco esse apoio de muitas mulheres — disse.

Experiência na Seleção Sub-20

Yanne já conhece a responsabilidade de vestir a camisa da Seleção. A goleira participou da Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2022, quando o Brasil terminou a competição na terceira colocação.

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A experiência ajudou na preparação para os desafios do futebol profissional. Yanne destaca o amadurecimento adquirido durante o Mundial e em outros ciclos com as categorias de base.

— A Sub-20 foi super importante. Foi um momento de muita maturidade que a gente teve que ter. Estávamos enfrentando equipes muito fortes e soubemos controlar principalmente o mental. Acho que Copa do Mundo não é só técnico e tático, também é o mental — explicou.

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— Hoje eu sou uma Yanne com um pouco mais de cabeça, por conta também de tudo o que a gente passou ali, não só na Copa do Mundo, mas nos outros ciclos que tivemos — completou.

Yanne mira Copa do Mundo de 2027

A goleira chega à Seleção Principal em um ciclo que terá a Copa do Mundo Feminina de 2027 como principal objetivo. O torneio será disputado no Brasil.

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Yanne cresceu em um período em que o futebol feminino tinha pouco espaço na televisão e acompanhou de perto a evolução da modalidade. A realização do Mundial no país, para ela, pode ajudar a mudar a realidade de meninas que sonham em seguir carreira no futebol.

— Quando você pensa que o Brasil vai receber uma Copa do Mundo, você vê toda a história. Eu lembro de tudo que a gente já passou. Lembro de quando eu era pequena, o quanto eu via pouco o futebol feminino na TV, o quanto demorei para assistir a um jogo de futebol feminino no Brasil. E saber que a Copa do Mundo de 2027 vai ser aqui é histórico para mim — afirmou.

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Yanne espera que a competição ajude a aproximar novas gerações do futebol feminino e amplie as possibilidades para quem deseja ser jogadora profissional.

— Talvez, com essa Copa do Mundo aqui, as meninas mais novas consigam realmente sonhar e desejar uma carreira concreta, ter esse emprego de ser jogadora de futebol — finalizou.

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Yanne segue com a Seleção em Porto Alegre para o confronto com a Argentina. O jogo será disputado neste sábado (10), às 16h30, no Beira-Rio.

Yanne segura a bola com as mãos durante treinamento da Seleção Feminina
Yanne realizando seu primeiro treino pela Seleção Principal (Foto: Luciana Vermell/CBF)
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