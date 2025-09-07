A grande decisão do Brasileirão Feminino A1 começa neste domingo (6), às 10h30, quando a bola rolar na Arena Independência para o duelo entre Cruzeiro e Corinthians. Com o título em jogo, as Cabulosas jogam em casa e contam com sua torcida para desbancar a maior hegemonia do futebol feminino brasileiro.

O jogo de ida será em Minas Gerais, enquanto a volta será na Neo Química Arena, em São Paulo, no próximo domingo (14), às 10h30. A transmissão as partidas será da Globo, TV Brasil, e Sportv.

Corinthians defende hegemonia no Brasileirão Feminino

Finalista nas últimas oito edições e campeãs em seis, as Brabas são as maiores vencedoras do Brasileirão Feminino. O time mineiro, por sua vez, chegou à final pela primeira vez nesta temporada e tem a difícil missão de fazer o que apenas Santos e Ferroviária conseguiram.

Dentre todas as finais disputadas, o único time que conseguiu vencer o Corinthians foi o Santos, em 2017. Na ocasião, ganhou a ida e a volta, somando 3 a 0 no agregado. Desde então o alvinegro nunca mais sofreu uma derrota em finais. O título das Guerreiras Grenás, em 2020, foi conquistado nos pênaltis após dois empates. Somando todas as oito temporadas, são nove vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas na decisão da A1.

Jogadoras da Seleção Feminina entram em campo na final

Dois dos principais projetos do futebol feminino brasileiro, Corinthians e Cruzeiro possuem cinco jogadoras que atuaram no último título da Seleção Feminina na Copa América. Do lado paulista, A zagueira Mariza, a meia Duda Sampaio e a atacante Jhonson foram as representantes. Do mineiro, foram a goleira Camila e a zagueira Isa Haas.

E não para por aí. Outras jogadoras, como a meio-campista Victória Yaya e a zagueira Thais Ferreira, por exemplo, estiveram em Paris na conquista da prata nos Jogos Olímpicos. Além delas, há Tamires, histórica lateral esquerda do Timão e do Brasil.

Há ainda outros nomes que já vestiram a Amarelinha, seja com Arthur Elias ou Pia Sundhage: Andressa Alves, Vic Albuquerque, Gabi Zanotti, Eudimila, Jaqueline e Lelê, do Corinthians; e Vitória Calhau, Marília, Byanca Brasil, do Cruzeiro.

Promessa de recorde de público no Independência

Desde que chegou ao mata-mata do Brasileirão Feminino, o Cruzeiro passou a quebrar os próprios recordes de público. Nas quartas de final, contra o Bragantino, 5.799 torcedores compareceram ao estádio, número que aumentou na semifinal, contra o Palmeiras. Na ocasião, 13.533 cruzeirenses acompanharam a classificação das Cabulosas à final. Para o jogo de ida da decisão, mais de 17 mil ingressos já foram vendidos.

Do outro lado, pode-se esperar uma presença em peso. A "Fiel Fazendinha" organizou uma caravana histórica para Belo Horizonte para apoiar as Brabas. A mobilização contou com o apoio de jogadoras do time, como Gi Fernandes e Vic Albuquerque, o preparador Eduardo Ducci e a goleira do sub-17, Ana Morganti.

Premiação do Brasileirão Feminino e vaga na Libertadores

Por terem chegado à final, os dois times já estão garantidos na Libertadores Feminina de 2026, feito inédito para o Cruzeiro. Isso porque o Brasil, por liderar o ranking da Conmebol, possui duas vagas para a competição - e que pode aumentar para três, caso Corinthians seja campeão novamente.

A vaga na competição garante 50 mil dólares (cerca de 270 mil reais) para as equipes - nos valores atuais da premiação, que podem aumentar em 2026. No Brasileirão, os times já arrecadaram ao menos um milhão de reais por chegarem na decisão. Ao avançarem para as quartas de final, ganharam 120 mil, assim como na semifinal. Na decisão, o vice fica com 900 mil, enquanto o campeão ganha 1,8 milhão de reais.

CRUZEIRO X CORINTHIANS

FINAL (IDA) - BRASILEIRÃO FEMININO A1

📆 Data e horário: domingo, 7 de setembro, às 10h30 (de Brasília);

📍 Local: Independência, Belo Horizonte-MG;

📺 Onde assistir Bahia x Confiança: SBT, Premiere, ESPN e Disney+;

🟨 Árbitro: Thasylance de Melo Costa (SE);

🚩 Assistentes: Maira Moreira (RS) e Fernanda Kruger (MT);

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

