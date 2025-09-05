Técnico do Corinthians elogia o Cruzeiro, adversário na final do Brasileirão Feminino
Timão entra em campo neste domingo (7), às 10h30
O treinador Lucas Piccinato, do Corinthians, não esconde sua admiração pelo trabalho desenvolvido no Cruzeiro, adversário na final do Brasileirão Feminino. A decisão ocorre entre os dias 7 e 14 de setembro, com jogo de ida em Belo Horizonte e volta em São Paulo.
— Vai ser uma final muito dura. O Cruzeiro é um time que, inclusive, desde a temporada passada, já vem nos dando bastante trabalho. Acho que o projeto do Cruzeiro se solidificou dentro do cenário. Vão ser dois jogos muito grandes, a gente vai se preparar bem para entender o jogo — disse Piccinato, em coletiva após a classificação diante do São Paulo.
— Tive a oportunidade de trabalhar em outro estado e sei o quanto fazer futebol feminino fora de São Paulo é complexo, é complicado, porque você não tem competitividade de jogos fortes durante toda a temporada. Isso vem mudando. Calendário trazendo competições mais nacionais. Mas fico contente de terem outras equipes fora do eixo que estejam chegando. Contente pelo trabalho do Jonas, que é um grande treinador, mas espero que ele faça uma péssima final (risos) — analisou o treinador.
O Corinthians enfrenta o Cruzeiro neste domingo (7), às 10h30 (horário de Brasília), na Arena Independência, pelo jogo de ida da final do Brasileirão Feminino. A volta será na Neo Química Arena, no próximo domingo, 14 de setembro, também às 10h30.
Reencontro na temporada
Será o terceiro confronto entre as equipes na temporada. No primeiro, em março, o Corinthians venceu por 1 a 0 e conquistou a Supercopa do Brasil.
Pelo Brasileirão, as Brabas deram conquistaram mais uma vitória, desta vez por 4 a 2, encerrando a invencibilidade das Cabulosas. Já em junho, pela Copa do Brasil Feminina, o duelo terminou empatado em 1 a 1 no tempo normal, mas o Corinthians levou a melhor nos pênaltis, vencendo por 4 a 2.
