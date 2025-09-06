Narrador-personagem é aquele que, ao mesmo tempo, vive e conta a própria história. Essa dupla função permite revelar bastidores, sentimentos e um olhar subjetivo sobre os acontecimentos. No futebol, algo semelhante acontece com a atacante Miriã, de 26 anos, que há anos testemunha — e protagoniza — o crescimento do projeto do Cruzeiro no futebol feminino.

Miriã veste a camisa da Raposa desde 2019 e se consolidou como uma das vozes mais representativas dessa trajetória. Como lembra a própria atleta, no início o projeto se resumia a três elementos: o sonho, a camisa celeste e a bola para jogar.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, a atacante fala com emoção sobre a campanha do Cruzeiro e relembra passagens marcantes, em um discurso marcado pelo sotaque que mistura as raízes do interior paulista às influências mineiras que colecionou ao longo da carreira.

Natural de Mogi das Cruzes (SP), iniciou a carreira no Rio Branco e no Rio Preto, mas foi em 2018, defendendo o América-MG, que começou sua relação com Minas Gerais.

— Quando cheguei, tudo era muito novo. Fui muito bem acolhida e tive a chance de disputar o Mineiro, que vencemos. Mas logo depois veio a notícia de que o América encerraria o futebol feminino. Foi um choque — relembra.

O nascimento do Cruzeiro Feminino

No início de 2019, em meio à incerteza, surgiu a virada. A coordenadora Bárbara Fonseca, a Babi, que também trabalhou no América-MG, ligou para Miriã pedindo confiança em um novo projeto que estava sendo montado em Belo Horizonte, ainda sem revelar o clube.

— Ela pediu para eu esperar, não assinar com ninguém. Logo depois revelou que seria o Cruzeiro. A gente se apresentou em fevereiro e começou do zero, com muito sonho, mais do que estrutura — conta Miriã.

O choque de realidade e o sonho da Série A1

A primeira temporada foi de desafios e superação. Em 2019, após perder a final da Série A2 para o São Paulo e receber a medalha de segundo lugar, Miriã fez uma promessa a si mesma: não se contentaria com o vice e, em breve, seria campeã.

— O elenco era jovem, sem grandes recursos, mas agarramos a oportunidade como se fosse a última. A meta era classificar para a Série A1, e conseguimos. Foi quando vimos que nosso sonho podia se tornar realidade — diz.

Em 2020, veio a chance de defender o Corinthians, clube referência no futebol feminino. A experiência, segundo ela, foi determinante para o amadurecimento.

— No começo foi difícil, porque a exigência era muito alta. Mas aprendi demais com jogadoras experientes, vivi finais de Brasileiro e realizei um sonho. Quando peguei a medalha de campeã, lembrei da promessa que tinha feito em 2019, quando fui vice, de que queria levantar aquele troféu — afirma ela.

A volta ao Cruzeiro

O retorno à Toca da Raposa, em 2024, trouxe novas sensações. O clube evoluiu em estrutura, recebeu mais investimento e alcançou voos maiores. Nesta temporada, está na final do Brasileirão e garantiu vaga inédita na Libertadores.

— Quando voltei, vi o quanto o Cruzeiro tinha mudado. O projeto cresceu, a torcida abraçou. Ano passado caímos nas quartas para o Palmeiras, mas eu já dizia que era só o começo. Hoje estamos na final e é incrível reviver tudo isso com o Cruzeiro, que foi quem me deu a primeira grande oportunidade — destaca.

Mais do que títulos, Miriã revela que o combustível é a evolução coletiva.

— A cada etapa, eu me via crescendo como jogadora e como pessoa. Agora, quero escrever meu nome na história do Cruzeiro sendo campeã brasileira aqui. Esse é o meu sonho hoje — diz.

Força do elenco e apoio da torcida

A temporada de 2025 não foi simples. Em 17 jogos, apenas um gol marcado e algumas lesões pelo caminho exigiram resiliência. Para Miriã, o ano foi de ajustes.

— Esse ano foi de adaptação. Sofri lesões que me atrasaram, enquanto o time seguia evoluindo. Então precisei correr atrás pra me adaptar ao modelo de jogo do Jonas, que exige muito taticamente — explica.

Apesar das dificuldades, ela valoriza a força do grupo e o aprendizado de assumir diferentes papéis dentro do elenco.

— Hoje temos um elenco muito qualificado, meninas de alto nível técnico. Isso também faz parte: entender o processo, mesmo não sendo tão protagonista em alguns momentos. Mas sigo confiante, trabalhando — acrescenta.

Se em campo foi preciso paciência, fora dele a atacante se fortaleceu ainda mais com a energia das arquibancadas. A cada rodada, o Cruzeiro quebra marcas de público no Independência, criando uma atmosfera única.

— É incrível. Antes não tinha isso. Hoje a gente entra em campo e sente a energia, a vibração. Não é só torcida, é acolhimento. Eles puxam a gente pra cima. Ver o Independência lotado, pensar que o Cruzeiro coloca estádio cheio pra apoiar o feminino… isso dá muito orgulho — diz, emocionada.

A decisão contra o Corinthians

Na final contra o Corinthians, adversário que conhece bem dos tempos de Parque São Jorge, Miriã prevê um duelo equilibrado e decidido nos mínimos detalhes.

— É um jogo de detalhe. Quem errar menos, leva. O Corinthians é sempre difícil, mas a gente confia muito no nosso trabalho. Temos jogado bem, estamos leves e confiantes. Vai ser garra, persistência e acreditar até o fim — projeta.