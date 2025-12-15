Maior estadual do Brasil, Paulistão Feminino divulga craque, seleção e números de 2025
Amanda Gutierres, do Palmeiras, foi eleita craque do campeonato
O Paulistão Feminino 2025 chegou ao fim no último domingo (14), com o Palmeiras campeão. Nesta segunda-feira (15), a Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou as premiações individuais e coletivas do torneio durante evento em São Paulo (SP), com destaque para as artilheiras, seleção do campeonato, craque e revelação.
Maior estadual do país, a FPF investiu mais de 9 milhões de reais na modalidade e teve apoio de 12 patrocinadores. A competição foi acompanhada por mais de 5 milhões de espectadores na TV aberta, streaming e Youtube.
Nas categorias de base, o São Paulo foi destaque com as conquistas do Paulistão sub-15, sub-17 e sub-20. O Tricolor Paulista tem, atualmente, 97 atletas em processo de formação.
A seleção do campeonato foi dominada por Palmeiras e Corinthians. As Palestrinas tiveram oito jogadoras, as Brabas duas e a Ferroviária uma. Amanda Gutierres foi a mais premiada da noite.
Prêmios individuais
- Craque da galera: Amanda Gutierres (Palmeiras)
- Craque do campeonato: Amanda Gutierres (Palmeiras)
- Revelação: Evelin Bonifácio (Santos)
- Gol mais bonito: Brena (Palmeiras), gol de falta marcado contra a Ferroviária
- Artilheiras: Amanda Gutierres (Palmeiras), Natalia Vendito (Ferroviária) e Brena (Palmeiras)
Melhores árbitras
- Daiane Muniz - árbitra central
- Neuza Inês Back - assistente 1
- Sabrini Vilaqua - assistente 2
- Jéssica Milani - revelação
Seleção do Paulistão Feminino
- Goleira: Kate Tapia (Palmeiras)
- Zagueiras: Mariza (Corinthians) e Pati Maldaner (Palmeiras)
- Laterais: Rhay Coutinho (Palmeiras) e Fê Palermo (Palmeiras)
- Meias: Duda Sampaio (Corinthians), Ingridy (Palmeiras) e Brenaa (Palmeiras)
- Atacantes: Tainá Maranhão (Palmeiras), Amanda Gutierres (Palmeiras) e Natalia Vendito (Ferroviária)
- Técnica: Rosana Augusto (Palmeiras)
