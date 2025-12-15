O Paulistão Feminino 2025 chegou ao fim no último domingo (14), com o Palmeiras campeão. Nesta segunda-feira (15), a Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou as premiações individuais e coletivas do torneio durante evento em São Paulo (SP), com destaque para as artilheiras, seleção do campeonato, craque e revelação.

Maior estadual do país, a FPF investiu mais de 9 milhões de reais na modalidade e teve apoio de 12 patrocinadores. A competição foi acompanhada por mais de 5 milhões de espectadores na TV aberta, streaming e Youtube.

Nas categorias de base, o São Paulo foi destaque com as conquistas do Paulistão sub-15, sub-17 e sub-20. O Tricolor Paulista tem, atualmente, 97 atletas em processo de formação.

A seleção do campeonato foi dominada por Palmeiras e Corinthians. As Palestrinas tiveram oito jogadoras, as Brabas duas e a Ferroviária uma. Amanda Gutierres foi a mais premiada da noite.

Prêmios individuais

Craque da galera: Amanda Gutierres (Palmeiras) Craque do campeonato: Amanda Gutierres (Palmeiras) Revelação: Evelin Bonifácio (Santos) Gol mais bonito: Brena (Palmeiras), gol de falta marcado contra a Ferroviária Artilheiras: Amanda Gutierres (Palmeiras), Natalia Vendito (Ferroviária) e Brena (Palmeiras)

Melhores árbitras

Daiane Muniz - árbitra central

Neuza Inês Back - assistente 1

Sabrini Vilaqua - assistente 2

Jéssica Milani - revelação

Seleção do Paulistão Feminino

Goleira: Kate Tapia (Palmeiras) Zagueiras: Mariza (Corinthians) e Pati Maldaner (Palmeiras) Laterais: Rhay Coutinho (Palmeiras) e Fê Palermo (Palmeiras) Meias: Duda Sampaio (Corinthians), Ingridy (Palmeiras) e Brenaa (Palmeiras) Atacantes: Tainá Maranhão (Palmeiras), Amanda Gutierres (Palmeiras) e Natalia Vendito (Ferroviária) Técnica: Rosana Augusto (Palmeiras)