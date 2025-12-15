menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Maior estadual do Brasil, Paulistão Feminino divulga craque, seleção e números de 2025

Amanda Gutierres, do Palmeiras, foi eleita craque do campeonato

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 15/12/2025
21:47
Premiação individual do Paulistão Feminino 2025. (Foto: Rebeca Reis/Ag. Paulistão)
imagem cameraPremiação individual do Paulistão Feminino 2025. (Foto: Rebeca Reis/Ag. Paulistão)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Paulistão Feminino 2025 chegou ao fim no último domingo (14), com o Palmeiras campeão. Nesta segunda-feira (15), a Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou as premiações individuais e coletivas do torneio durante evento em São Paulo (SP), com destaque para as artilheiras, seleção do campeonato, craque e revelação. 

continua após a publicidade

Relacionadas

Maior estadual do país, a FPF investiu mais de 9 milhões de reais na modalidade e teve apoio de 12 patrocinadores. A competição foi acompanhada por mais de 5 milhões de espectadores na TV aberta, streaming e Youtube.

Nas categorias de base, o São Paulo foi destaque com as conquistas do Paulistão sub-15, sub-17 e sub-20. O Tricolor Paulista tem, atualmente, 97 atletas em processo de formação.

continua após a publicidade

A seleção do campeonato foi dominada por Palmeiras e Corinthians. As Palestrinas tiveram oito jogadoras, as Brabas duas e a Ferroviária uma. Amanda Gutierres foi a mais premiada da noite.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Prêmios individuais

  1. Craque da galera: Amanda Gutierres (Palmeiras)
  2. Craque do campeonato: Amanda Gutierres (Palmeiras)
  3. Revelação: Evelin Bonifácio (Santos)
  4. Gol mais bonito: Brena (Palmeiras), gol de falta marcado contra a Ferroviária
  5. Artilheiras: Amanda Gutierres (Palmeiras), Natalia Vendito (Ferroviária) e Brena (Palmeiras)

Melhores árbitras 

  • Daiane Muniz - árbitra central
  • Neuza Inês Back - assistente 1
  • Sabrini Vilaqua - assistente 2
  • Jéssica Milani - revelação

➡️ Futebol feminino no detalhe: como a consultoria tática individual está se tornando diferencial para atletas

Seleção do Paulistão Feminino

  1. Goleira: Kate Tapia (Palmeiras)
  2. Zagueiras: Mariza (Corinthians) e Pati Maldaner (Palmeiras)
  3. Laterais: Rhay Coutinho (Palmeiras) e Fê Palermo (Palmeiras)
  4. Meias: Duda Sampaio (Corinthians), Ingridy (Palmeiras) e Brenaa (Palmeiras)
  5. Atacantes: Tainá Maranhão (Palmeiras), Amanda Gutierres (Palmeiras) e Natalia Vendito (Ferroviária)
  6. Técnica: Rosana Augusto (Palmeiras)
Campeã paulista com o Palmeiras, Rosana Augusto é eleita melhor treinadora do Paulistão Feminino. (Foto: Rebeca Reis/Agência Paulistão)
Campeã com o Palmeiras, Rosana Augusto é eleita melhor treinadora do Paulistão Feminino. (Foto: Rebeca Reis/Agência Paulistão)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias