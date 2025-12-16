Flamengo vence Inter de virada e enfrenta o Grêmio na final da Copinha Feminina
Brendha fez os dois gols das Meninas da Gávea
O Flamengo conquistou a vaga na final da Copinha Feminina nesta terça-feira (16). Em duelo movimentado, o Rubro-Negro venceu o Internacional de virada por 2 a 1 e garantiu vaga na decisão. A equipe carioca saiu atrás no placar, mas contou com noite decisiva da artilheira Brendha, que marcou os dois gols da reação e colocou o Fla na briga pelo título.
O Inter abriu o placar no segundo tempo tempo, com Joana, aproveitando bom momento da equipe gaúcha na partida. A resposta rubro-negra veio na etapa final: Brendha chamou a responsabilidade, deixou tudo igual e, pouco depois, voltou a balançar as redes para selar a virada. Com o resultado, o Flamengo mantém confirma presença na grande final e segue na luta pelo bicampeonato.
A decisão da Copinha Feminina será no próximo sábado, no Pacaembu. O adversário será o Grêmio, que avançou do outro lado da chave. Flamengo e Tricolor gaúcho se enfrentam em jogo único valendo o título da competição de base.
Campanha do Flamengo na Copinha Feminina
O Flamengo avançou como líder do Grupo A, com sete pontos conquistados. O Rubro-Negro goleou Aliança-GO (11 a 0) e Criciúma (7 a 1), além de empatar com o Corinthians por 2 a 2 na fase de grupos.
Nas quartas de final, o time carioca teve pela frente a Ferroviária e ficou no empate por 1 a 1 no tempo normal, avançando nos pênaltis por 4 a 3. Na semifinal, confirmou a boa campanha ao vencer o Internacional de virada por 2 a 1, com dois gols de Brendha, garantindo vaga na final da Copinha Feminina.
