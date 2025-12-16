Nos pênaltis, Grêmio elimina o Santos e vai à final da Copinha Feminina
Equipes empataram sem gols no tempo regulamentar
- Mais Notícias
O Grêmio está na final da Copinha Feminina de 2025. Após empate sem gols no tempo regulamentar, as Mosqueteiras superaram o Santos por 5 a 3 na disputa de pênaltis, na tarde desta terça-feira (16), no Recreativo e Educativo do Trabalhador (CERET), e garantiram de forma inédita a vaga na decisão do torneio.
Agora, as Mosqueteiras aguardam o vencedor de Flamengo e Internacional, que se enfrentam nesta terça, às 18h30, no Canindé, para definir o adversário da grande decisão.
Grêmio leva a melhor nas penalidades
O início de jogo foi de maior controle do Grêmio, que tentou se impor na troca de passes e ocupação do campo ofensivo. Com o passar dos minutos, porém, o Santos passou a criar as chances mais claras da partida. A melhor delas saiu dos pés de Evelyn, que ficou frente a frente com a goleira Josi, mas parou em grande defesa da arqueira gremista, decisiva ao longo da partida.
Com poucas oportunidades convertidas e equilíbrio até o apito final, a classificação foi definida nos pênaltis. Na disputa, Josi voltou a brilhar, defendeu cobranças e conduziu o Grêmio à vitória por 5 a 3, confirmando a vaga histórica na final da Copinha.
Campanha das Mosqueteiras na Copinha
O Grêmio chega à final embalado por uma campanha de regularidade ao longo da Copinha Feminina Sub-20. Líder do Grupo D, o Tricolor somou sete pontos em três jogos, com vitórias sobre Botafogo e UDA-AL, ambas por 2 a 0, além do empate em 1 a 1 com o Palmeiras. No mata-mata, confirmou a força defensiva ao vencer o São Paulo por 1 a 0, em confronto equilibrado, e depois eliminou o Santos na semifinal após empate sem gols no tempo normal, garantindo a classificação nos pênaltis por 5 a 3.
