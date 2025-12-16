Com Grêmio e Internacional nas semis, Rio Grande do Sul é destaque da Copinha Feminina

Com Grêmio e Internacional garantidos nas semifinais, o Rio Grande do Sul se consolida como um dos destaques da Copinha Feminina. As equipes gaúchas entram em campo nesta terça-feira (16) em busca de vaga na decisão do torneio.

A rodada decisiva começa às 16h, quando Santos e Grêmio se enfrentam no Recreativo e Educativo do Trabalhador (CERET). Mais tarde, às 18h30, é a vez de Internacional e Flamengo medirem forças no Estádio do Canindé, definindo as finalistas da competição.

Curiosamente, as equipes profissionais de Grêmio e Internacional não chegaram à segunda fase do Brasileirão Feminino. O Grêmio terminou em 11º lugar, enquanto o Internacional ficou em 12º, ficando fora do mata-mata.

Campanhas de Inter e Grêmio

O Grêmio chega embalado após campanha consistente. Líder do Grupo D, o Tricolor somou sete pontos em três jogos, com vitórias sobre Botafogo (2 a 0) e UDA-AL (2 a 0), além do empate em 1 a 1 com o Palmeiras. No mata-mata, enfrentou o São Paulo e confirmou a vaga na semifinal ao vencer por 1 a 0, em partida bastante equilibrada.

Já o Internacional também terminou a fase de grupos na primeira colocação, liderando o Grupo B com sete pontos. As Gurias Coloradas venceram Centro Olímpico (4 a 0) e Minas Brasília (8 a 0), além de empatar por 2 a 2 com a Ferroviária. Nas quartas de final, o Inter manteve o alto nível e eliminou o Corinthians com vitória por 4 a 1, garantindo presença entre as quatro melhores equipes da Copinha Feminina.

Onde assistir

16h – Santos x Grêmio

Transmissão: Sportv, Cazé TV, Rede Vida, TV Gazeta, Record News e YouTube do Paulistão

18h30 – Internacional x Flamengo

Transmissão: Sportv, Cazé TV e YouTube do Paulistão