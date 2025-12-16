A contagem regressiva para a Copa do Mundo Feminina de 2027 começou quando a Fifa anunciou o Brasil como sede, e agora o calendário já marca um ano e meio para a competição. Com início previsto para o dia 24 de junho, os preparativos dentro e fora de campo já estão em curso.

Coordenadora de Seleções Femininas desde 2024, Cris Gambaré mostrou entusiasmo com a data. No Summit de futebol feminino "Inspiração", promovido pela Band na sexta-feira (13), a gestora falou com o Lance! sobre o tema.

— Eu vejo com muita responsabilidade, nós temos que ter muita dedicação. A CBF já nos traz esse apoio incondicional, mas a gente precisa que o país esteja dentro desse contexto. É um trabalho que não só depende da CBF, nem de seleções, mas também depende do governo, de FIFA, de empresas e de torcida para abraçar esse momento para que seja realmente o melhor dos últimos tempos. O coração bate forte para esse momento especial.

Luany fez dois gols da vitória do Brasil diante da Bolívia. (Foto: Lívia Villas Boas/ CBF)

A temporada de 2025 foi positiva para a Seleção Feminina, que conquistou a Copa América e venceu os principais países com atuações convicentes. Dos 15 jogos sob o comando de Arthur Elias, venceu 10, empatou dois e perdeu apenas três. Individualmente, as jogadoras brasileiras se destacaram em seus clubes, como Dudinha no San Diego Wave, dos Estados Unidos, e Luany, no Atlético de Madrid, da Espanha.

Mirando a primeira estrela, Cris reforçou que esse "é o maior propósito desse trabalho".

— Eu vejo com um olhar muito positivo, de muito trabalho, eram competições em cima de competições, Datas FIFA é importante nesse trabalho, mas eu me sinto muito grata por todo esse momento e tudo o que nós estamos conquistando. A comissão trabalha e se dedica para que isso aconteça. O Arthur sabe onde ele quer chegar. Eu acho que esse trabalho em conjunto está dando uns bons resultados e essa grandiosidade e essa visibilidade para a seleção feminina de uma outra forma.

Quando estava à frente do Corinthians Feminino, o clube registrou o aumento exponencial do público no estádio e alguns dos recordes do futebol brasileiro. Esse movimento é novidade no país, mas não em países da Europa, onde os torcedores comparecem em peso nas arquibancadas. Com esse processo em construção, Cris mandou um recado para a torcida brasileira.

— O melhor recado é o respeito que nós temos. Acho que o contexto todo é respeitar e ser transparente com o que nós realmente queremos, o que nós precisamos e por que eles precisam estar conosco. Talvez esse trabalho de aproximação seja o melhor cenário para passar para eles o recado de que mulheres jogam e jogam muito bem. As brasileiras estão mostrando o melhor futebol e o melhor desempenho dentro de campo. Acredito que essa sinergia entre seleção e torcida vai acontecer naturalmente nesses próximos meses, nesse próximo ano que a gente tem jogos aqui dentro de casa e fora de casa também.

