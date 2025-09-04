Criada nas redes sociais e movida pela insatisfação com a gestão do ex-presidente Augusto Melo, a Fiel Fazendinha nasceu como um grupo de torcedores comuns, unidos pelo desejo de apoiar o futebol feminino do Corinthians.

Hoje, reúne cerca de 30 pessoas – incluindo integrantes de fora de São Paulo – e se prepara para viver um momento histórico: a caravana até Belo Horizonte para acompanhar a primeira partida da final do Campeonato Brasileiro Feminino contra o Cruzeiro, conforme compartilham, em entrevista exclusiva ao Lance!.

— Entendemos que, se o futebol feminino do Corinthians nos unia, devíamos reivindicar melhorias para que o clube que amamos mantivesse a vanguarda na modalidade — explicam os representantes do coletivo.

Origem e propósito

A Fiel Fazendinha começou como mobilização online, mas logo expandiu sua atuação com ações presenciais. Entre elas, campanhas de doação de ingressos e recepções nos jogos decisivos, sempre no Estádio Alfredo Schurig, a Fazendinha, palco simbólico do futebol feminino corinthiano.

O objetivo vai além de marcar presença em mata-matas ou finais: o grupo busca fidelizar o público também em partidas de menor apelo, como as da primeira fase do Paulistão Feminino, que costumam ter arquibancadas vazias por conta de horários pouco atrativos.

— Acompanhar o Corinthians em qualquer modalidade é colocar em prática o corinthianismo e reforçar o lema de nossa fundação: o Corinthians é o Time do Povo — destacam.

A reportagem do Lance! esteve no Derby Paulista vencido pelas Brabas por 1 a 0, em 3 de agosto. Leia o relato Brabas em campo, apoio na arquibancada: uma manhã corinthiana na Fazendinha.

Campanha no Brasileirão

Na avaliação da torcida, a temporada corinthiana foi marcada por oscilações, reflexo de reformulação no elenco e das derrotas nas finais do Paulistão 2024 e da Supercopa 2025. Ainda assim, a virada veio na reta final.

— A equipe soube crescer na hora certa, os reforços foram encaixando e conseguimos a vantagem de decidir a final em casa, junto com a torcida — afirmam.

Apesar disso, o grupo não vê facilidade diante do Cruzeiro: “O confronto será equilibrado, mas estaremos presentes apoiando o time para que jogue com raça e coração”.

Caravana até Belo Horizonte

Para a final de ida, o planejamento foi ajustado à rotina dos torcedores. O grupo sairá de São Paulo durante a madrugada e chegará a Belo Horizonte pela manhã, retornando logo após a partida.

As doações recebidas. inclusive de jogadoras, categorias de base e funcionários do clube, ajudaram a baratear os custos da viagem.

— Entendemos como um reconhecimento dos nossos esforços em mobilizar a torcida — analisa o coletivo. Entre os doadores estão nomes como a lateral Gi Fernandes, a meia-atacante Vic Albuquerque, o preparador físico Eduardo Ducci e a goleira do sub-17 Ana Morganti. A zagueira Tarciane, ex-Timão e hoje no Lyon, também colaborou com a iniciativa.

Torcida Fiel Fazendinha acompanha Corinthians feminino. (Foto: Divulgação)

Corinthians decide taça na Neo Química Arena

Sobre o jogo de volta, a torcida mantém cautela. As ações na Neo Química Arena, com capacidade muito maior que a Fazendinha, exigem uma logística diferente.

— Estamos estudando possibilidades, mas temos certeza de que a Fiel Torcida estará presente fazendo a diferença — afirmam.

A expectativa é reviver grandes momentos no estádio, que guarda recordes de público, títulos e jogos históricos do time feminino.

O Corinthians entra em campo neste domingo (7), diante do Cruzeiro, às 10h30 (horário de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), pelo jogo de ida. A volta está marcada para o próximo domingo (14), no mesmo horário, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

