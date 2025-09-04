menu hamburguer
Futebol Feminino

Conheça a Fiel Fazendinha, torcida do Corinthians que mobiliza caravana para final do Brasileirão Feminino

Timão enfrenta o Cruzeiro neste domingo (7), às 10h30, em Belo Horizonte

Fiel Fazendinha, torcida do time feminino do Corinthians. (Divulgação)
Fiel Fazendinha, torcida do time feminino do Corinthians. (Divulgação)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 04/09/2025
20:00
Criada nas redes sociais e movida pela insatisfação com a gestão do ex-presidente Augusto Melo, a Fiel Fazendinha nasceu como um grupo de torcedores comuns, unidos pelo desejo de apoiar o futebol feminino do Corinthians.

Hoje, reúne cerca de 30 pessoas – incluindo integrantes de fora de São Paulo – e se prepara para viver um momento histórico: a caravana até Belo Horizonte para acompanhar a primeira partida da final do Campeonato Brasileiro Feminino contra o Cruzeiro, conforme compartilham, em entrevista exclusiva ao Lance!.

— Entendemos que, se o futebol feminino do Corinthians nos unia, devíamos reivindicar melhorias para que o clube que amamos mantivesse a vanguarda na modalidade — explicam os representantes do coletivo.

➡️ Futebol feminino do Corinthians é eleito o melhor da América do Sul pelo Confut

Origem e propósito

A Fiel Fazendinha começou como mobilização online, mas logo expandiu sua atuação com ações presenciais. Entre elas, campanhas de doação de ingressos e recepções nos jogos decisivos, sempre no Estádio Alfredo Schurig, a Fazendinha, palco simbólico do futebol feminino corinthiano.

O objetivo vai além de marcar presença em mata-matas ou finais: o grupo busca fidelizar o público também em partidas de menor apelo, como as da primeira fase do Paulistão Feminino, que costumam ter arquibancadas vazias por conta de horários pouco atrativos.

— Acompanhar o Corinthians em qualquer modalidade é colocar em prática o corinthianismo e reforçar o lema de nossa fundação: o Corinthians é o Time do Povo — destacam.

A reportagem do Lance! esteve no Derby Paulista vencido pelas Brabas por 1 a 0, em 3 de agosto. Leia o relato Brabas em campo, apoio na arquibancada: uma manhã corinthiana na Fazendinha.

Campanha no Brasileirão

Na avaliação da torcida, a temporada corinthiana foi marcada por oscilações, reflexo de reformulação no elenco e das derrotas nas finais do Paulistão 2024 e da Supercopa 2025. Ainda assim, a virada veio na reta final.

— A equipe soube crescer na hora certa, os reforços foram encaixando e conseguimos a vantagem de decidir a final em casa, junto com a torcida — afirmam.

Apesar disso, o grupo não vê facilidade diante do Cruzeiro: “O confronto será equilibrado, mas estaremos presentes apoiando o time para que jogue com raça e coração”.

➡️ Com golaço no fim, Corinthians vence Bragantino e segue na liderança do Paulistão Feminino

Caravana até Belo Horizonte

Para a final de ida, o planejamento foi ajustado à rotina dos torcedores. O grupo sairá de São Paulo durante a madrugada e chegará a Belo Horizonte pela manhã, retornando logo após a partida.

As doações recebidas. inclusive de jogadoras, categorias de base e funcionários do clube, ajudaram a baratear os custos da viagem.

— Entendemos como um reconhecimento dos nossos esforços em mobilizar a torcida — analisa o coletivo. Entre os doadores estão nomes como a lateral Gi Fernandes, a meia-atacante Vic Albuquerque, o preparador físico Eduardo Ducci e a goleira do sub-17 Ana Morganti. A zagueira Tarciane, ex-Timão e hoje no Lyon, também colaborou com a iniciativa.

Torcida Fiel Fazendinha acompanha Corinthians feminino. (Foto: Divulgação)
Torcida Fiel Fazendinha acompanha Corinthians feminino. (Foto: Divulgação)

Corinthians decide taça na Neo Química Arena

Sobre o jogo de volta, a torcida mantém cautela. As ações na Neo Química Arena, com capacidade muito maior que a Fazendinha, exigem uma logística diferente.

— Estamos estudando possibilidades, mas temos certeza de que a Fiel Torcida estará presente fazendo a diferença — afirmam.

A expectativa é reviver grandes momentos no estádio, que guarda recordes de público, títulos e jogos históricos do time feminino.

O Corinthians entra em campo neste domingo (7), diante do Cruzeiro, às 10h30 (horário de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), pelo jogo de ida. A volta está marcada para o próximo domingo (14), no mesmo horário, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Como ajudar a Fiel Fazendinha

  • Quem quiser contribuir para a caravana e ações da torcida pode fazer doações via PIX: [email protected]
  • Valor da caravana: R$ 260 por torcedor (considerando ônibus cheio)
  • Mais informações: @fielfazendinha (instagram e X)

