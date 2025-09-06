menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Gabigol convoca torcida do Cruzeiro para a final do Brasileirão Feminino A1; veja vídeo

Mais de 14 mil ingressos já foram vendidos para a decisão

Atacante Gabigol, do Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
imagem cameraGabigol convocou os torcedores do Cruzeiro para a final do Brasileirão Feminino (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/09/2025
14:32
  • Matéria
  • Mais Notícias

Mirando um novo recorde de público, o atacante Gabigol convocou a torcida do Cruzeiro a comparecer no Independência para a final do Brasileirão Feminino A1, contra o Corinthians. O jogo de ida da decisão será neste domingo (7), às 10h30.

continua após a publicidade

Relacionadas

Nas quartas de final, contra o Bragantino, 5.799 torcedores compareceram ao estádio, número que aumentou na semifinal, contra o Palmeiras. Na ocasião, 13.533 cruzeirenses acompanharam a classificação das Cabulosas à final. Para o jogo de ida da decisão, mais de 14 mil ingressos já foram vendidos.

➡️ Cruzeiro x Corinthians: onde assistir, horários e prováveis escalações da final do Brasileirão A1
➡️ Ingressos de Cruzeiro x Corinthians, final do Brasileiro Feminino, estão à venda

continua após a publicidade

Envolvimento de Gabigol com o futebol feminino

A relação do atacante com o futebol feminino é estreita. Em entrevistas recentes, Gabigol revelou que acompanha a modalidade desde os tempos de Santos, mantendo a proximidade quando defendeu o Flamengo e não foi diferente quando chegou ao Cruzeiro.

Flagrado no treino das Cabulosas algumas vezes, o jogador marcou presença também nas quartas de final do Brasileirão Feminino, contra o Bragantino. Na fase classificatória, Gabigol estava na arquibancada para acompanhar a goleada do Cruzeiro sobre o 3B da Amazônia.

continua após a publicidade

➡️ Cruzeiro: Gabigol confirma que futuro está ligado ao futebol feminino

Gabigol acompanha treino do time feminino do Cruzeiro na Toca da Raposa (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)
Gabigol acompanha treino do time feminino do Cruzeiro na Toca da Raposa (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

Como comprar ingressos para Cruzeiro x Corinthians

As entradas para o jogo de ida do Brasileirão Feminino, em Belo Horizonte (MG), custam R$ 40,00 (a inteira) e R$ 20,00 (meia). Os sócios do programa 5 Estrelas pagam R$ 20,00.

Os torcedores da Raposa fazem a compra pelo site ingresso.cruzeiro.com.br ou pelo app Cruzeiro Nação Azul, enquanto a comercialização para os torcedores do Corinthians é feita pelo site baladapp.com.br ou pelo aplicativo BaladAPP. Há limite de venda de cinco ingressos por CPF.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Cruzeiro alcança públicos expressivos no Brasileirão Feminino. (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)
Cruzeiro alcança públicos expressivos no Brasileirão Feminino. (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias