Gabigol convoca torcida do Cruzeiro para a final do Brasileirão Feminino A1; veja vídeo
Mais de 14 mil ingressos já foram vendidos para a decisão
Mirando um novo recorde de público, o atacante Gabigol convocou a torcida do Cruzeiro a comparecer no Independência para a final do Brasileirão Feminino A1, contra o Corinthians. O jogo de ida da decisão será neste domingo (7), às 10h30.
Nas quartas de final, contra o Bragantino, 5.799 torcedores compareceram ao estádio, número que aumentou na semifinal, contra o Palmeiras. Na ocasião, 13.533 cruzeirenses acompanharam a classificação das Cabulosas à final. Para o jogo de ida da decisão, mais de 14 mil ingressos já foram vendidos.
@gabigol está convidando você para apoiar as Cabulosas neste domingo! 🦊🫵— Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) September 6, 2025
🎟️ https://t.co/ufex7sOclX ou app Nação Azul (não haverá venda física)
🔹O acesso ao estádio será via ingresso com QR code disponível no app, sem necessidade de biometria facial.
⏰ Chegue cedo! Os… pic.twitter.com/TfXiQCKJSq
Envolvimento de Gabigol com o futebol feminino
A relação do atacante com o futebol feminino é estreita. Em entrevistas recentes, Gabigol revelou que acompanha a modalidade desde os tempos de Santos, mantendo a proximidade quando defendeu o Flamengo e não foi diferente quando chegou ao Cruzeiro.
Flagrado no treino das Cabulosas algumas vezes, o jogador marcou presença também nas quartas de final do Brasileirão Feminino, contra o Bragantino. Na fase classificatória, Gabigol estava na arquibancada para acompanhar a goleada do Cruzeiro sobre o 3B da Amazônia.
Como comprar ingressos para Cruzeiro x Corinthians
As entradas para o jogo de ida do Brasileirão Feminino, em Belo Horizonte (MG), custam R$ 40,00 (a inteira) e R$ 20,00 (meia). Os sócios do programa 5 Estrelas pagam R$ 20,00.
Os torcedores da Raposa fazem a compra pelo site ingresso.cruzeiro.com.br ou pelo app Cruzeiro Nação Azul, enquanto a comercialização para os torcedores do Corinthians é feita pelo site baladapp.com.br ou pelo aplicativo BaladAPP. Há limite de venda de cinco ingressos por CPF.
